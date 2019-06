A la baja, quejas en la Stpscam

75 por ciento de trabajadores sufren de estrés o acoso laboral, reconoce Jorge Romero Bock

En lo que va del 2019, no se han detectado anomalías o atropellos contra los trabajadores en maquiladoras, afirmó el titular de la Secretaría del Trabajo y Prevención Social de Campeche (Stpscam), Jorge Radamés Romero Bock.

En entrevista, comentó que en los últimos días ha habido quejas por la cantidad económica de liquidación recibida por algunos trabajadores, lo cual, dijo, no está mal si se considera el aspecto de renuncia voluntaria, por lo cual, no hay liquidación como tal y no se alcanza una cantidad de dinero considerable.

Comentó que se pagan, en este aspecto, partes proporcionales de aguinaldo y prima vacacional, por lo cual, al considerarse que el trabajador, como ejemplo, solo laboró de enero a febrero, la prima vacacional es pequeña y la liquidación igual, pues solo se estaría considerando un trimestre del año en trabajo.

Así mismo, también resaltó que hasta el momento no han habido acusaciones en la Procuraduría del Trabajo, en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje o en la Dirección de Supervisión de Trabajo, lo cual aseguró no es impedimento para no realizar inspecciones de trabajo en distintos centros de trabajo.

“En el tema que estamos hablando, ya hicimos varios recorridos por varias maquiladoras para ver que se cumplan las condiciones de trabajo o se entreguen los beneficios de ley, como el seguro social”, aseguró.

75 POR CIENTO DE TRABAJADORES SUFREN DE ESTRÉS O ACOSO LABORAL

Al reconocer que el 75 por ciento de los trabajadores sufren de estrés o acoso laboral, el titular de la Stpscam sentenció que hasta la próxima semana se estarán dando a conocer los lineamientos con los cuales se llevarán a cabo las supervisiones laborales, lo cual, aseguró, afecta de forma lamentable la salud mental de los trabajadores.

“Durante esta semana, en una reunión en la Ciudad de México se estará revisando más a detalle el tema para, posteriormente, dar a conocer los lineamientos de trabajo, es importante, se quiere evitar que el trabajador sufra de algún tipo de estrés en su área de trabajo”.