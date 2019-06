Más de 20 mil afiliaciones ha registrado PRI municipal

Del mes de febrero a la fecha se afiliaron más de 20 mil personas al Partido Revolucionario Institucional (PRI), dio a conocer Joaquín Berzunza Valladares, dirigente municipal en Campeche, tras destacar que también hubo refrendo y la llegada de nuevos militantes.

“Esto me tiene muy contento y motivado porque quiero decirles que el 70 por ciento de esos más de 20 mil que se afiliaron, son nuevos priistas”, indicó.

Enfatizó que a diferencia de quienes dicen que el PRI ya está muerto y no tiene nada que hacer en la palestra política de México, “aún con los resultados adversos que tuvimos y con algunas cuestiones que han sido señaladas en contra de nuestro partido, la gente se da cuenta del trabajo que estamos realizando en el Comité Municipal y en el Estatal con el profesor Jorge Lazo Pech”.

Recalcó son buenos indicadores para el tricolor, porque eso quiere decir que la gente, los campechanos están dando su confianza al PRI y no se están dejando llevar por lo que dicen otros partidos políticos.

-Si bien en la política se vale decir de todo, obviamente, que una forma que tienen es denostar al contrario para ganar adeptos – mencionó.

Berzunza Valladares expresó que afortunadamente las críticas, pero, sobre todo, las denostaciones no le están funcionando a sus adversarios, porque las nuevas afiliaciones y refrendo a su partido, dicen lo contrario.

“Sinceramente, no creo que ningún partido a nivel municipal tenga la cantidad de afiliaciones que tuvimos durante estos meses”, acotó.

Finalmente, el dirigente municipal recalcó que seguirán trabajando de la mano con los diputados locales, y con el gobernador Carlos Miguel Aysa González para seguir impulsando el desarrollo económico y social de Campeche.

0 Share