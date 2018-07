Ingresan al Ayto. 3.5 mdp por licencias

Ingresa al Ayuntamiento 3 millones 500 mil pesos por pago del trámite

Se han entregado más de 3 mil licencias de funcionamiento en lo que va del año, lo cual equivale a más de 3 millones de pesos, esto aunado a diversos trabajos que continúan realizando en la Unidad de Desarrollo Económico, Turismo y Competitividad del Ayuntamiento de Campeche que encabeza Roberto Cuevas Noriega, quien asegura que se trabaja en favor de los campechanos y se tiene todo en orden para la próxima entrega recepción.

El funcionario señaló que al cierre de los trabajos hasta el mes de junio se tienen 3 mil 130 licencias de funcionamiento, lo que representa específicamente 3 millones 500 mil pesos, teniendo así un total de 65% de empresas que han cumplido, mientras quedan pendiente únicamente el 34 por ciento de acuerdo al padrón que se mantiene desde el año pasado, por lo que, dijo, se espera que se logre el total de empresas en los siguientes meses antes que finalice la administración, así como espera que nuevas empresas aperturen para incrementar el padrón actual.

Ante esto, señaló que las cuotas se han mantenido desde el inicio de la administración para evitar lacerar a los empresarios y así coadyuvar a la apertura de nuevas empresas, especificando que el único aumento que se tuvo fue el del impuesto del agua potable, mientras que el resto como predial, protección civil y todo lo que conlleva esta licencia, se mantuvo igual durante los 3 años.

Recordó que desde el año 2016 se realiza el programa de regularización de empresas establecidas, junto con las Cámaras de Comercio, donde se detectó un 28 por ciento de mil 700 empresas visitadas, que no contaban con licencia de funcionamiento, mientras que de estas empresas, el 22 por ciento se encontraban rezagadas y el otro 60 por ciento ya había cumplido con dichas cuotas, sin embargo, señaló que se ha focalizado el trabajo con estas empresas, las cuales, desde el inicio del programa, cerca del 60 por ciento se han regularizado, así mismo, ha existido el cierre de empresas por no tener la licencia, por no tener el giro adecuado o porque su giro es diferente a lo que ellos marcan en su licencia, teniendo tan solo en este año 15.

Así mismo, señaló que se sigue trabajando en la mejora regulatoria junto con la Sedeco, ya que esto se encuentra como Ley a nivel nacional, por lo que se puede observar en redes sociales y página oficial de los requerimientos para los empresarios, por lo que también se realizan reuniones con Cámaras de Comercio para llevar a cabo las campañas de regularización que no han parado desde su inició; siempre con el afán de que las empresas cumplan con los lineamientos establecidos y no con afán de cerrar ningún establecimiento,

Por último, en el tema de la entrega recepción, señaló que se encuentran en un 98 por ciento de avance, ya que “si el día de hoy tuviera que entregar lo haría con mucho gusto, porque tenemos todo en orden.