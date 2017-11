30 por ciento del Padrón Electoral, entre 18 y 29 años de edad: Rguez.

Casi un 30 por ciento del Padrón Electoral corresponde a ciudadanos cuya edad oscila entre los 18 y 29 años de edad, precisó el Vocal Ejecutivo del Registro Federal de Electores (RFE), Ernesto Rodríguez Juárez, tras señalar que es un porcentaje muy importante igual de la Lista Nominal Electoral, poco más de 200 mil campechanos.

Con relación al número de ciudadanos mexicanos en el extranjero, indicó que son más de 700 ciudadanos los que han solicitado ser inscrito en el Padrón Electoral, de los cuales 205 ya se dieron de alta.

-Recordemos que una vez que el ciudadano solicita su credencial tiene que darse de alta para poder ser inscrito en la lista nominal. Se hablaba de más de 205 distribuidos a lo largo de todo el mundo -mencionó.

Hizo énfasis que es en las oficinas del INE en los estados de Texas, Dallas, Houston, Atlanta, Miami y San Antonio, en Estados Unidos, donde se encuentra concentrado el mayor número de mexicanos que han solicitado su registro en la Lista Nominal, para poder emitir su voto el próximo 1 de julio de 2018.

-Es donde tenemos un mayor número, de ahí le siguen: Inglaterra y España, pero, en menor número -agregó.

Por otra parte, manifestó que desde 2014 el INE reconoce al municipio de Calakmul como el número 11 de nuestro Estado, y es a partir de esa fecha que la autoridad electoral inició una campaña de actualización y fue a partir del 1 de septiembre del año en curso que se aprobó e instaló un módulo para atender exclusivamente a las comunidades de ese municipio.

Detalló que de acuerdo a las últimas cifras, las localidades que se encuentran en esa zona, la gran parte de sus ciudadanos ha solicitado su credencial como ciudadano campechano.

-Más de tres mil 500 ciudadanos que habitan esta región tienen credencial de Campeche, mientras que más de 600 solamente tienen su credencial de Quintana Roo; que comparado con esas cifras, son más los que solicitan su credencial de Campeche.

No obstante, aseguró que continuarán su labor desde ese módulo y acudiendo a diversas localidades, entre ellas, Xpujil, El Cibalito y a Ley de Reforma Agraria, entre otras, para darles la oportunidad a aquellos ciudadanos que aun no tienen su credencial de elector como campechanos para que la tramiten y la obtengan, y puedan emitir su sufragio para elegir a sus autoridades.

Finalmente, aclaró que si bien hay ciudadanos de Calakmul que cuentan con doble credencial de elector, pero, solo utilizan una y eso se debe a que al momento de hacer su trámite para solicitar la otra, no presentaron la primera. “Pero, eso no quiere decir que las dos sean válidas”, recalcó.