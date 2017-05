A no caer en la caverna del populismo de AMLO exhorta María Torres Arango

María del Carmen Guadalupe Torres Arango, secretaria general del Movimiento Territorial en Campeche, advirtió que México se encuentra ante el dilema de consolidar un país de libertades, empleo, seguridad y participación plural, como lo impulsa el Partido Revolucionario Institucional, contrario al populismo autoritario que representa Andrés Manuel López Obrador, el cual ha quedado demostrado con los videos donde se observa la corrupción que impera en sus candidatos con vínculos cercanos al tabasqueño.

Durante una gira de trabajo por Palizada, hizo notar que el PRI es el partido que ha construido las instituciones para poner al país en la ruta del progreso y gracias al trabajo del Presidente Enrique Peña Nieto y del Gobernador Alejandro Moreno, Campeche vislumbra un mejor futuro, para México y los campechanos, por lo que invitó a los ciudadanos a tomar conciencia y poner en la balanza las acciones que se han observado en el andar político del país.

Dijo que se debe evitar caer en la oscura caverna del populismo, ya que López Obrador, con un discurso de cadena y efímero, que divide, nunca acepta el resultado electoral, ni la voluntad del pueblo, por lo que el PRI va a defender la trayectoria liberal de nuestro país, “el México del futuro es de los mexicanos que lo buscan, lo quieren, lo piden y lo votan”, abundó la joven campechana.

Recordó que algunos países de América Latina han enfrentado la decisión de elegir entre un gobierno con respeto a la pluralidad, la diversidad política y la propiedad privada, así como el fomento a la creación de empleos, a partir de la participación de todos los sectores de la sociedad, como el que propone el PRI, y el del populismo autoritario, como sugiere el dirigente nacional de Morena.

– No ha habido un solo ejemplo dónde esa forma de pensar y gobernar, haya resultado exitosa y benéfica para el pueblo. En Venezuela, en la ruta que propone López Obrador, las cárceles se abren para los opositores políticos; no se acaba la corrupción, sino la comida, hay desempleo, inseguridad y no hay ejercicio pleno de las libertades- aseguró.

Torres Arango señaló que ese es el gran dilema hacia adelante del país: construir un México de libertades de empleo, de seguridad y de participación plural o caminar hacia la oscura caverna del populismo en la que han caído diversos países de América Latina, que han salido peor de como entraron.

La dirigente estatal del MT visitó las comunidades de Plan del Carmen, San Juan, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, El Cuyo y la cabecera municipal, para visitar a los militantes emetistas e incrementar su afiliación al PRI, dando cumplimiento al compromiso del presidente del Comité Directivo Estatal priista, Ernesto Castillo Rosado, de contar con estructuras sólidas que permitan sumar buenos resultados para la sociedad y el partido.