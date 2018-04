Ganarse la confianza ciudadana, pide AMC a candidatos de la coalición

Presencian desde el auditorio del PRI, el arranque de campaña del candidato de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, en Mérida, Yucatán

A ganarse la confianza de los ciudadanos, convocó en su calidad de primer priista del Estado, Alejandro Moreno Cárdenas al presenciar desde el auditorio “Héctor Pérez Martínez” del Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), la transmisión en vivo del arranque de campaña del candidato de la coalición “Todos por México” a la Presidencia de la República, José Antonio Meade, en Mérida, Yucatán.

“Vayan al encuentro de los ciudadanos, escuchen a nuestra gente, la gente de Campeche lo único que quiere como todos nosotros, es que haya más y mejores oportunidades. Y hoy se los digo como todos los días, nadie nos va a regalar nada y nadie va hacer por nosotros lo que nos toca hacer”, exhortó en su mensaje.

En presencia del dirigente estatal del tricolor Ernesto Castillo Rosado, así como de los dirigentes del Partido Verdes Ecologista de México (PVEM), Alvar Ortiz Azar y del Partido Nueva Alianza (PANAL), Mario Trinidad Tun Santoyo, que forman parte de la coalición, hizo un llamado a los candidatos a actuar con responsabilidad y congruencia a la hora de pedir el voto ciudadano, y principalmente, a asumir su compromiso con Campeche y el país.

“Para seguir construyendo un Campeche de oportunidades para todos, que nos dé certeza y certidumbre que aquí es un Estado de oportunidades para las jóvenes, mujeres”, subrayó.

A los priistas, advirtió que el mayor compromiso que pueden tener con su partido es gobernar y gobernar bien para todos los campechanos.

Moreno Cárdenas fue enfático en señalar que no puede haber marcha atrás en los avances que se han dado en México y en Campeche, en materia de educación, desarrollo económico, y otros rubros, en los que se han obtenido grandes resultados para la ciudadanía.

Por ello, insistió en no dar paso a quienes no quieren el desarrollo de nuestro país; a escuchar a los ciudadanos con atención, porque los ciudadanos están hartos de la corrupción, de la impunidad y de los políticos que prometen y no cumplen.

Precisó en que deben apoyar a Pepe Meade, porque “necesitamos un presidente de la República amigo, y un presidente de la República que respalde a Campeche, que nos ayude a resolver juntos los problemas que tenemos en Campeche”, resaltó, y agregó que es de suma importancia que alcaldes, presidentes de las Juntas, diputados federales y Senadores trabajen en equipo, para que a México y al Estado les vaya mejor.

“Los convoco a que en campaña lo hagan con actitud, alegría a que tengamos confianza. No a confiarse, confianza en que día a día, con trabajo podemos lograr los grandes objetivos que tenemos por delante. Campeche es un gran estado, con grandes mujeres y grandes hombres. Que nos quede claro que en esta coalición nadie es más importante que otro, todos somos iguales y a todos los necesitamos.

Trabajemos con ese ánimo renovado que tenemos hoy los campechanos que queremos lo mejor para nuestro Estado”, expresó.

Hizo énfasis en que no descansará ni un solo día en lo que resta de su administración, “voy a ser el más respetuoso de la ley, respetaré todas y cada una de las normas y las disposiciones electorales, pero eso no deja de lado que yo trabaje cada minuto y cada segundo por Campeche”, finalizó entre aplausos y porras.