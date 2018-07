A los de mente pequeña, estamos trabajando: AMC

Siempre lo digo, aquellos incrédulos que tienen una mente pequeña o que son muy mediocres, que creen que los campechanos no pueden lograr las cosas, hoy les decimos que estamos trabajando, manifestó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

En vísperas de su Tercer Informe de Gobierno, destacó que el próximo 7 de agosto anunciará nuevas obras de infraestructura y agregó que las que están en proceso, van en tiempo y forma.

Adelantó que rendirá cuenta a los campechanos de los resultados y avances de su administración, metas y objetivos fundamentales para que los campechanos tengan mejor calidad de vida, obras de infraestructura carretera, salud, educación, deporte y combate a la pobreza, entre otros rubros.

-Estamos trabajando todos los días para eficientar, como debe de ser, los recursos, con transparencia, con eficiencia, con eficacia y vamos a redoblar esfuerzos.

Entrevistado tras la puesta en marcha de la Sala de Juicios Orales, con una inversión de más de 112 millones de pesos, adelantó que en breve estará inaugurando el Distribuidor Vial, la avenida Costera y el Puente de la Unidad, en unos meses. En sí, recalcó, estará dando cumplimiento a todas las obras a las que se comprometió.

-Por eso, cuando se quiere, se puede… Y algo muy importante, si en otros lados se puede ¿por qué en Campeche no lo vamos a hacer? -cuestionó.

Significó que así como desde el primer día de su administración hizo labor de gestión con el presidente Enrique Peña Nieto, continuará esa dinámica con el virtual presidente electo Andrés Manuel López Obrador, para obtener más y mayores recursos en beneficio de los campechanos.

-Esto será gestión y más gestión, ustedes me conocen, llevamos tiempo trabajando con todos y cada uno de ustedes, jamás, en mi administración, he dicho que no se puede o que no hay recursos.

Subrayó que es su responsabilidad gestionar, y la de todas las administraciones, dar respuesta a la demanda ciudadana.

-Se acabaron los pretextos, aquí no es: No hay recursos, el Gobernador no me apoya, el Gobierno Federal no me apoya, para nada; hay que trabajar, hay que dar soluciones y hay que cumplirle a la gente -acotó.

Al preguntarle si al ajustarse tres años de su administración habrá cambios en su gabinete, confirmó que en las próximas semanas dará a conocer los ajustes, “hay que mejorar, dar mayor énfasis en la atención de nuestra gente, y lo que es prioritario, dar más y mejores resultados”, puntualizó.

Asimismo, el gobernador reiteró que su relación con las nuevas administraciones municipales será de respeto y cada quien en su margen de competencia, cumpliendo con sus compromisos siempre a favor de los ciudadanos.

Por último, indicó que ante la alerta emitida por el Gobierno Federal por las altas temperaturas en nuevo municipios de la entidad, trabajan de manera coordinada la Secretaría de Gobernación, Protección Civil y el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría General de Gobierno, para implementar y atender cualquier eventualidad.