No a los que quieran dividirnos

No comparto la estrategia de algunos candidatos que pretenden causar discordia entre los campechanos, las respeto, pero no las comparto, recalcó el dirigente municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Campeche, Joaquín Berzunza Valladares. Entrevistado durante el volanteo que realizó el PRI en el cruce de la avenida Central por Colosio en apoyo de los candidatos de su partido, respecto de la marcha convocada por simpatizantes del candidato del PAN a la alcaldía de Campeche, en contra de supuesta imposición y represión, Berzunza Valladares enfatizó que no se vale pretender engañar a la gente.

