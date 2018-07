A respetar las vedas: Sepesca

Este lunes, desde el primer minuto, entró en vigor la temporada de “Veda para el caracol” en la Bahía de Campeche, por lo que pasa a ser un delito federal en caso de encontrar a quienes estén traficando esta especie en el estado, o peor aún, enviando a otro estado para su comercialización, la Sepesca exhortó a hombres de mar a respetar el calendario de vedas para no ser acreedores a multas o retiro de permisos de pesca.

La Secretaría de Pesca y Acuacultura del Gobierno del Estado (Sepesca) dio a conocer que este 16 de julio entrará en vigor la Veda de la especie Caracol, por lo que los filtros por mar en los diferentes puertos pesqueros se incrementarán a fin de evitar que se den actos de depredación de esta especie y del pulpo, aún en veda hasta el 31 de julio; de igual manera, los filtros carreteros serán permanentes con puntual vigilancia en carreteras y caminos limítrofes con los Estados de Tabasco y Yucatán.

Asimismo, se dará inicio al programa de prevención para preservar la productividad y sustentabilidad de las especies, por lo que se hizo un exhorto a cada líder pesquero –y lo haga extensivo a sus agremiados-, a respetar los periodos de veda de las especies marinas, así como no salir con exceso de tripulantes, llevar a bordo artes de pesca no permitidas y no bucear, pues esta acción solo está contemplada en la captura de caracol, que concluye este 15 de julio.

Cabe señalar que, en reuniones con el sector pesquero con la dependencia, se ha acordado sumar esfuerzos para que nadie esté por encima de la Ley y todo el sector respete los periodos de veda, acción que redunda en su propio beneficio.

La vigilancia se realizará en todo el litoral campechano, dando puntual cumplimiento a las vedas, supervisando que quien salga a la mar lleve a bordo el permiso de captura, el de seguridad marítima y respete el número de tripulantes que marca dicho permiso, de lo contrario, las embarcaciones que lleven exceso de tripulación serán regresadas a puerto y acreedores a sanciones administrativas, y en caso de reincidir, el permiso le será retirado o cancelado por no cumplir como lo marca la Ley.