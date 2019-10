A revisión, proceder del alcalde panista

Al destacar que Movimiento Ciudadano (Moci) es un partido satélite que no representa nada en Campeche, el presidente estatal del Partido Acción Nacional (PAN), Pedro Cámara Castillo, informó que se revisará si el alcalde Eliseo Fernández Montúfar incurrió en alguna falta al acudir a un evento político de ese instituto político.

El domingo por la tarde, el edil presenció el acto donde su amiga Yamile Moguel Coyoc tomó las riendas del partido naranja, allí se deshizo en halagos hacia el Moci y su líder histórico Dante Delgado Rannauro, a quien agradeció por impulsarlo como candidato a la alcaldía en 2018.

“Es una cuestión de perspectiva, él siente que su agradecimiento es con Moci por hacerlo alcalde, es respetable, se respeta, pero difiero de ello, el 97 por ciento de la votación lo sacó con las siglas del PAN, pero creo que es respetable que piense diferente”, declaró.

Consideró que Fernández al “apadrinar” al Moci comete un error ya que este instituto político no tiene estructura, ni siquiera un registro como partido político local; acusó que ahora intentan colgarse de figuras panistas para sobrevivir en la siguiente elección.

“Pedro Estrada (ex líder de Moci), no le queda más que decir que (Eliseo Fernández) será su candidato por que no tienen candidatos, estructura, no tienen figuras y no les queda de otra que arropar lo que se pueda para sobrevivir la próxima elección… no tienen arraigo en el Estado y quieren colgarse de otros para crecer”, sentenció.

A pesar de todo, Cámara Castillo confirmó que la Comisión de Orden revisará la actuación del alcalde por asistir a un evento de otro partido político y de ser necesario emitirá una sanción.