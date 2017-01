A trabajar por Campeche, llama Gobernador Moreno Cárdenas

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

En materia de seguridad, no escatimaremos nada por estar trabajando coordinadamente con todos los Estados de la República y con el Gobierno Federal, manifestó el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, luego de anunciar la instalación del primer paquete de las mil cámaras de vigilancia, cuya licitación se hará en el mes de febrero y entrega de 44 patrullas a la Secretaría de Seguridad Pública.

En entrevista, el mandatario estatal destacó que en la instalación de la Comisión de Seguridad y Justicia de la Comisión Nacional de Gobernadores (Conago), se fijaron temas importantes, entre ellos, el de migrantes, derechos humanos y la actualización del marco jurídico para que no se aplique la “puerta giratoria” para los delitos, “porque cinco veces entran y cinco veces salen”, que tanto lastima a los ciudadanos.

Destacó que Campeche es un Estado donde hay paz y tranquilidad, pero tenemos cada día que tener nuestro marco normativo acorde al Gobierno y a nuestras Leyes Federales.

-Creo firmemente que lo que beneficia al Estado, es el esquema de la coordinación, de la capacitación, estamos trabajando y presentaremos con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Fiscalía en el Estado, programas digitales, aplicaciones para que haya más cercanía con nuestra gente -acotó.

En ese sentido y tras la puesta en operación del número de emergencia 911, señaló que el Gobierno del Estado está haciendo una campaña de difusión para orientar a la ciudadanía respecto de su uso, pero lamentó que más del 90 por ciento de las llamadas sean falsas.

Por lo que es necesario, dijo, endurecer nuestro marco jurídico y también puedan tener penas, a quien juegue con este tipo de cosas, que nada ayuda a los campechanos y distrae la atención de los cuerpos de seguridad.

Por otra parte, el titular del Ejecutivo estatal puntualizó que Campeche está en el proceso para trascender y crecer al C5, por lo que este año se habrán de implementar todos los equipos que se requieren.

Comentó que igual en el mes de febrero saldrá la licitación del Puente de la Unidad con inversión de prácticamente de dos mil millones de pesos, obra que cuenta con el respaldo y compromiso del Presidente Enrique Peña Nieto.

-El 2017 será un año de mucha gestión, de gestión permanente, de trabajo comprometido, pero en el 2017 a los campechanos nos va a ir muy bien -recalcó, además presumió que a nivel nacional, una vez más, Campeche salió con el nivel más bajo de índices delictivos del país.

Refirió que se están realizando las últimas gestiones del Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social (FAIS), y de pavimentación, y aclaró, que “todas las obras de infraestructura que habremos de comprometer y hemos comprometido, los vamos a construir”.

Respecto a la resolución de mañana sobre la siembra de transgénicos en la entidad, Moreno Cárdenas expresó su respaldo a los productores locales con sus usos y costumbres indígenas, pero aclaró que se acatará la orden de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Y puntualizó, que el Gobierno del Estado trabaja comprometidamente para garantizar la inversión en la tecnificación del campo y la agroindustria. “Ante el escenario nacional y global, tenemos que estar más unidos que nunca en Campeche, en nuestro país, para tener un mercado competitivo y de oportunidades para los productores y para la gente que más lo necesita”, indicó.

CONVOCA A SANSORES A TRABAJAR POR CAMPECHE

Respecto las acusaciones de la senadora Layda Sansores San Román quien ha señalado se ha enriquecido ilícitamente, el Gobernador de Campeche dijo respetarla, pero no comparte sus opiniones.

-Nosotros en Campeche nos conocemos todos desde hace muchos años. Dejé en claro eso, desde antes de ser Gobernador del Estado de Campeche, el día 15 de septiembre presenté mi declaración patrimonial de conflicto de interés y fiscal, así que yo todo lo que tengo está en la página de internet, y lo tengo antes de ser Gobernador, con mis impuestos -subrayó y añadió que, “no soy empresario, no tengo negocios, no tengo gasolineras, no tengo nada; soy político de toda la vida”.

Dicho lo anterior, una vez más, convocó a todos los partidos políticos y legisladores, incluyendo a Sansores San Román, a que se sumen al trabajo por Campeche.

-Hoy necesitamos unidad, hoy necesitamos trabajo en equipo. La crítica es buena, la crítica nos ayuda a ser mejores, pero aquí en Campeche, como les he dicho, todos nos conocemos, al final del camino, lo que yo siempre he dicho, la unidad nos va a llevar a que Campeche salga adelante -aseveró.

Finalmente, señaló que se necesita mayor capacidad de gestión y respaldo de los legisladores, para que haya empleo, salud e infraestructura, pues, enfatizó, “no es correcto, tratar de sacar decisiones que lastiman a nuestra gente, querer sacar raja política o querer llevar agua a su molino”.

MÁS INVERSIONES

En entrevista previa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad, el mandatario estatal señaló que tras su estancia en la capital del país, “cerramos los acuerdos y anexos con la Secretaría de Salud federal, para que en el estado tengamos inversiones como nunca se han tenido en Campeche, y servirán para modernizar los hospitales públicos como es el “Socorro Quiroga” en Ciudad del Carmen, o el Centro de Rehabilitación Infantil de esta ciudad, obras que se inauguraron en el sexenio pasado pero que no estaban listas para el servicio de los ciudadanos , pero hoy gestionamos recursos económicos y serán obras que pondremos al servicio y a la atención de cada uno de los campechanos”.

Por otra parte, comentó que se está en gestiones con las autoridades de la Universidad La Salle, para que establezca en Campeche, “tenemos la confianza que esta gestión tenga buenas resultados, nos responde la seguridad y armonía que tenemos en nuestro estado de Campeche”.