Abrirá Indecam escuela de béisbol; inician el día 27

El 27 de agosto iniciará el proyecto de la Escuela de Béisbol de Campeche creada por el Instituto del Deporte de Campeche

Con el firme propósito de sumar para el crecimiento generalizado del béisbol campechano, fue presentado el proyecto de la Escuela de Béisbol de Campeche, buscando que los niños tengan un desarrollo mejor en sus capacidades físicas y técnicas, ofreciendo un entrenamiento de 5 días a la semana y todo el material deportivo a su disposición.

En conferencia de prensa ofrecida en la sala de juntas del Instituto del Deporte de Campeche (INDECAM) encabezada por el director general, Arq. Jorge Carlos Hurtado Montero, acompañado de José Antonio Martínez, José Luis Lugo Lorenzo, Daniel Hernández, Julio Canché Vázquez y Alejandro Regueira, además de Eduardo Duarte y Bárbaro Hernández que se integrarán, el funcionario explicó ante los medios de comunicación la forma como se trabajará a partir del 27 de agosto en los campos del “Nelson Barrera Romellón”, cuando termine la temporada de Liga Mexicana, la del 20 de Noviembre, Concordia y el Centro Estatal de Alto Rendimiento (CEDAR).

Vamos a trabajar en un convenio entre el Instituto del Deporte de Campeche y el club Piratas de Campeche, donde en los 5 días de entrenamiento tendrán acceso a la pista de atletismo, alberca, los campos mencionados, además de medicina deportiva, capacitación para los entrenadores, tanto locales como extranjeros; los niños de 4 a 10 años trabajarán en el perfeccionamiento de sus técnicas y de 10 años en adelante en el desarrollo de las habilidades en el béisbol, utilizando lo último para la preparación con máquinas lanza pelotas, todo tipo de útiles y los mejores entrenadores, tanto locales como cubanos que ya están en Campeche.

No venimos a restar a nadie, esta Escuela es para darle seguimiento y formación, principalmente en el aspecto físico de los peloteros campechanos, no vamos a quitarle pequeños a ninguna escuela, esto es, vamos a invitarlos a entrenar en nuestra Escuela los días de la semana que ellos no puedan hacerlo en donde están inscritos, tampoco vamos a participar en ninguna liga, los niños que acudan podrán continuar jugando con sus equipos en sus escuelas y las ligas que deseen, nosotros únicamente vamos a darle formación a los peloteros, desde los 4 hasta los 16 años; el costo de inscripción será de 400 pesos mensuales, para trabajar toda la semana.

José Luis Lugo, dijo que los peloteros de 10 años en adelante estarán entrenando en el “Nelson Barrera Romellón”, cuando termine la temporada, mientras otros en el de Ciudad Concordia, “20 de noviembre” y el CEDAR, con horarios distintos ya que se buscarán tener una masividad bien conformada, para darle seguimiento en todos los aspectos.

Hurtado Montero, añadió que, por parte de Piratas, se tendrá la colaboración de los couches Mario Sulú Palafox, Ricardo Figueroa, Francisco Campos, Rómulo Martínez; también se agregarán los entrenadores Eduardo Duarte y Bárbaro Hernández, además de jugadores en activo, quienes se incorporarán a manera de motivación para los jugadores.