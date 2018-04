Acata IEEC resolución del Tribunal Electoral

El Instituto Electoral del Estado deberá respetar el dictamen del Tribunal Electoral del Estado de Campeche (TEEC), en cuanto a la campaña que debieran realizar los candidatos a la alcaldía de Carmen y Candelaria por la vía de Reelección, señalaron que acatarán las órdenes y que se trabajará para darle certidumbre a los campechanos y demás partidos participantes en que se vigilará todo acto que conlleve el uso de recursos.

Destaca que como presidentes municipales, no podrán realizar trabajos en horarios de oficina, realizar actos de trabajo promocionándose como candidatos, utilizar los vehículos oficiales del municipio para realizar actos de proselitismo, y mucho menos a los empleados de confianza para que formen parte de su equipo de trabajo, pues podrían ser sancionados severamente.

Durante la sesión, el Consejo General aprobó las modificaciones a la fracción III y adicionando las fracciones IV y V del numeral 58 en el apartado denominado “De la reelección”; por lo que a partir de ese cumplimiento, los integrantes de los Ayuntamientos y de las Juntas Municipales que tengan interés en reelegirse para participar en la contienda, deberán cumplir con los requisitos previstos en el artículo 103 de la Constitución Política de Campeche.

En ese sentido, deberán estar inscritos en el Registro Federal de Electores; contar con credencial para votar vigente; podrán continuar desempeñando sus funciones y cargos durante todas las etapas del Proceso Electoral Estatal, o bien, podrán separarse del cargo 45 días antes de la elección, quedando en todos los casos esta facultad discrecional en cada candidato o candidata.

De igual forma, quienes tengan interés en la reelección, se encontrarán obligados a notificar sus intenciones al Organismo Público Local, con 48 horas de antelación al inicio del periodo de campañas, externar si permanecerán desempeñando las funciones de su encargo, o bien, si deciden separarse del mismo.

Aunado a lo anterior, quienes deseen reelegirse y no se separen del cargo, no podrán realizar actos de campaña durante las actividades y demás eventos relacionados con las funciones propias de su encargo, además, deberán atender también las siguientes previsiones: No podrán utilizar recursos públicos a los que tienen acceso derivado del cargo que ocupan para el financiamiento de las campañas o cualquier otra etapa del Proceso Electoral o actividad que promueva su imagen o bien, que perjudiquen a candidatos que aspiren a algún cargo de elección popular.

Además, no podrán hacer uso de los tiempos en radio y televisión que contrate el Ayuntamiento para fines de difusión oficial, ni utilizar los portales de internet y redes sociales de dependencias gubernamentales para promover su imagen y el voto a su favor, o bien, para afectar la de otra candidata o candidato a cargo de elección popular, Partidos Políticos, Coaliciones y Candidatos Independientes.

De acuerdo a las disposiciones emitidas, no podrán comisionar ni permitir ausencias del personal en días y horas hábiles para llevar a cabo labores de logística y proselitismo a favor de su candidatura ni en perjuicio de otra candidata o candidato; deberán evitar la celebración y participación en eventos masivos en donde realicen la entrega de programas sociales y obra pública que afecten el principio de equidad en la contienda electoral; abstenerse también de la utilización de vehículos oficiales para el traslado de personal o logística con fines propagandísticos a favor de su candidatura o en perjuicio de otra.

Quienes busquen la reelección, atenderán las disposiciones previstas en la Constitución, así como las establecidas en los ordenamientos electorales en materia de uso de recursos públicos; no condicionarán la entrega de programas sociales de índole federal, estatal o municipal, ya sea en dinero, especie o realización de obras o suspensión de las mismas; no deberán retener la credencial de elector para votar como condición para la entrega de programas sociales en dinero, especie y otras modalidades; además de cumplir en todo momento con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.