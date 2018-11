Reconoce Ayto. que fomenta ambulantaje en el Centro Histórico

El Ayuntamiento sí entregó permisos para que vendedores ambulantes se instalaran en el Parque Principal el pasado fin de semana.

El vocero de la Comuna, Alejandro Gasca May, reconoció lo anterior, y sin mayor conocimiento y preparación del tema, dijo que ello no pone en riesgo el título de Patrimonio Cultural de nuestra Ciudad.

Después de que el pasado fin de semana circulara por medio de redes sociales varias fotografías en donde se notaba la presencia de vendedores ambulantes dentro del Parque Principal comercializando sus productos, situación que fue prohibida por la anterior administración municipal, la Comuna admitió que sí fueron ellos quienes otorgaron este permiso para vender.

-No se está poniendo en riesgo nada, en el tema del ambulantaje si se controla no se pone en riesgo -manifestó el vocero del ayuntamiento de Campeche, Alejandro Gasca May, en entrevista realizada el día de ayer.

Fue ahí en donde recalcó constantemente, que se buscará poner en orden a este sector de la población para que se les permita seguir vendiendo y tener ingresos para mejorar sus condiciones económicas.

Gasca May refirió que esto solo es un compromiso de campaña por parte del alcalde de Campeche, por lo que ya se trabaja en un padrón para que estén regulados sin afectar tampoco a los comerciantes del Centro Histórico, quienes sí pagan sus impuestos en tiempo y forma.

Finalmente, reiteró que no se pondrá en riesgo el título de Patrimonio Cultura de nuestra Ciudad, teniendo como punto de partida la coordinación con los mismos interesados.

Asimismo, dio a conocer que sería hasta el próximo año cuando el padrón de ambulantes pueda ser presentado por la Comuna campechana.