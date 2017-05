No aceptará el PRD alianza con Morena: Gaspar Cutz C.

Ante la búsqueda incesante de Andrés Manuel López Obrador de hacer alianzas con los partidos de izquierda para llegar fortalecidos al proceso electoral del 2018, el Partido de la Revolución Democrática no aceptará dicha invitación del dirigente nacional de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), primero, porque necesitan hacer una “limpia” de las malas acciones que últimamente los han evidenciado de forma pública, como el caso de corrupción de la ex candidata a la alcaldía de Las Choapas, Veracruz, Eva Cadena, quien recibió medio millón de pesos para su líder nacional, y quien más ocasiones hiciera lo mismo por cantidades varias, señaló Gaspar Alberto Cutz Can, presidente de la mesa del Consejo Estatal del PRD.

-Morena es un partido donde sus representantes solo se la pasan diciendo mentiras, hablando de una cosa y haciendo otras, hablan de honestidad y son exhibidos recibiendo dinero de procedencia ilícita para su dirigente nacional AMLO. “El PRD analizará, dadas las atenuantes de Morena, el llamado de unidad al que convocara López Obrador” –enfatizó.

Cutz Can dijo que los morenistas están preocupados porque se les ha caído el teatrito y ahora buscan, a toda costa, hacer alianzas con los partidos de izquierda, sin embargo, eso solo demuestra que están perdidos por la soberbia de sus dirigentes.

-Por eso, en el PRD, vamos a analizar con mucho cuidado y meditación si conviene o no aliarnos con Morena, ya que ellos fueron los que iniciaron la agresión en contra de los líderes del PRD diciendo que estaban aliados con el PRI y PAN, pero los de Morena están aliados con la mafia y sus recursos desde hace más de 14 años con Andrés Manuel López Obrador –finalizó.