Aclarar destino de deuda por 50 mdp y razón de nuevo impuesto, exigen a EHH

El dirigente del Partido Liberal Campechano, Carlos Plata González, exigió al alcalde Edgar Hernández Hernández, explique de manera puntual la petición de deuda y la posibilidad de un nuevo impuesto, pues con sus constantes desapariciones es el único culpable de que exista mala información, asimismo, exigió a los regidores de oposición a que no desinformen a los ciudadanos sobre las acciones que se hacen en la Comuna.

Recordó que primeramente, a finales de 2016 se solicitó al Cabildo capitalino una petición de endeudamiento por poco más de 50 millones de pesos, sin desglose, sin información detallada y se aprobó, ahora, a finales del 2017, otra línea crediticia está por aprobarse por el cabildo tricolor y verde ecologista, por casi el mismo monto, pero con la consideración que los regidores panistas conformados por José Inurreta Borges, Ana Paola Ávila y Alejandro Brown Gantús, así como la morenista Bertha Pérez Herrera, en esta ocasión, están en contra.

El ex dirigente estatal de Moci, ahora como dirigente de un partido local, culpó al alcalde de Campeche de no argumentar o fundamentar su solicitud, en primera por las versiones anteriores a que se sepa el “cochinero” que se produjo desde la administración de Fernando Ortega Bernés como munícipe de la capital, hasta la administración actual en donde ya no pudo sostener más una farsa y se corre el riesgo que el Servicio de Administración Tributaria embargue bienes inmuebles del Ayuntamiento de Campeche.

Exigió a Hernández Hernández que defina cuál es la situación real de las finanzas de la comuna en vista de las posibles deudas ante el SAT, pues en caso de que el verdadero adeudo sea motivo de la falta de pago del Impuesto Sobre la Renta que se le retiene a los trabajadores que ofrecen sus servicios al Ayuntamiento de Campeche, entonces el culpable no queda en la figura actual ni en las que pasaron por dicho cargo, sino que queda en la figura legal y jurídica de la comuna.

La retención de dicho impuesto y la falta de pago por parte de la administración municipal se convierten entonces en doble delito, una por no pagar el derecho tributario de los trabajadores que asciende aproximadamente a una nómina de 3 mil 500 entre sindicalizados y de confianza, así como la falta de comprobación de estos ante el órgano tributario federal, “es por ello que se le exige al alcalde que explique, que deje de huir tal como lo hace, que dé explicaciones y que atienda las necesidades de los campechanos, pues en dos años no ha cumplido con sus responsabilidades constitucionales”.

De la misma manera, pidió a los regidores a no confundir a los ciudadanos con la posibilidad que en breve se anuncie un nuevo impuesto, sobre todo cuando el primero ahora en defender al alcalde de dichos rumores fue el síndico Rafael Lezama, quien parece ya llegó a un arreglo con la cabeza principal del cabildo, pues mientras en un principio este encabezaba y encausaba las críticas y señalamientos al edil, ahora lo defendió y callado en distintas ocasiones ante los atropellos y anomalías del mismo.