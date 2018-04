Campañas no justifican ausencia en sesiones

Por ética, los diputados que aspiren a un cargo de elección popular, deberían solicitar permiso al Congreso del Estado

Los actos de campaña no son acciones justificadas para faltar a las sesiones, subrayó la diputada Laura Baqueiro Ramos, presidenta de la Diputación Permanente, al considerar que por ética, quienes aspiran a un cargo de elección deberían solicitar permiso al Congreso del Estado y dedicarse de lleno a sus actividades proselitistas.

Entrevistada al término de la cuarta sesión de la Diputación Permanente, señaló que “si no pide licencia para poder dedicarse nada más a la campaña, pues debe de cumplir realmente con lo que le demanda el ser diputado actualmente, entonces los diputados tienen derecho a pedir permiso justificado, dependiendo de la justificación por el que no vayan a asistir, en su momento valoraremos, si es que no asiste, y si pide o no permiso, las medidas correspondientes”.

Recordó que no se vale tampoco usar la tribuna para promocionarse, pues se debe un respeto dentro del Congreso del Estado, “es lo que los ciudadanos quieren y bueno, ya será por cada diputado, cada candidato, la decisión que tome, pero yo en lo personal, siento que sí sería muy ético pedir la licencia”, reiteró.

Por otra parte, la legisladora señaló que aunque algunos de sus compañeros diputados solicitaron permiso para contender por un cargo de elección y hacer campaña, de ninguna manera, será un Congreso vacío.

“Cinco son los que pidieron permiso nada más, independientemente de que hay más diputados que están participando en las elecciones, ellos no pidieron permiso, reitero, son cinco licencias para no estar en el periodo ordinario y las demás son licencia para poder participar en las elecciones”, recalcó.

A pregunta expresa, Baqueiro Ramos comentó que hasta el momento nadie más ha solicitado licencia o permiso ante la Secretaría General o a la Junta de Gobierno para separarse del cargo.

-Veremos que ahorita que comience el periodo ordinario alguno hace la petición, pero por el momento no hay ninguna petición -indicó.

En cuanto al legislador más faltista del Congreso, Eliseo Fernández Montufar, refirió que sus ausencias en las sesiones están justificadas, y no ha sido sancionado. Y que depende de cada Mesa Directiva autorizar los permisos y de emitir las sanciones que considere. “En el siguiente periodo con los que presidan la Mesa Directiva tendrán que tomar sus acciones en caso de que cualquier diputado no cumpla con la Ley Orgánica”, precisó.

Finalmente, mencionó que están trabajando entre los Grupos Parlamentarios para analizar la depuración del inventario legislativo, así como analizar cuáles son procedentes, cuáles se pueden dictaminar y cuales ya pasaron a otro término, a fin de dejar el menor número posible de pendientes.