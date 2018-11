Actualizadas las estadísticas de Campeche: RAA

EN octubre se aprobó el Programa Estatal de Estadística y Geográfica (PEEG), así como la presentación del Servicio de Información para el Análisis Geodelictivo

A través del Comité Estatal de Información Estadística y Geográfica de Campeche (INEGI), se logró dotar de información actualizada de la realidad del Estado, que coadyuve en la toma de decisiones para impulsar políticas públicas que redunden en un mejor trabajo en favor de la población, informó el secretario de Planeación, Ramón Arredondo Anguiano.

En entrevista, destacó que a mediados del mes de octubre se realizó la primera sesión de este comité, donde se aprobó el Programa Estatal de Estadística y Geográfica (PEEG) 2015-2021, el Programa Anual de Trabajo (PAT) 2018, así como la presentación del Servicio de Información para el Análisis Geodelictivo, el Servicio de Atención para llamadas de Emergencia 911 del Estado de Campeche, y el proyecto iCluster.

-Estos programas y servicios ayudarán al Estado en la cuestión de seguridad, en la actividad económica, así como en beneficiar al sector salud y al de desarrollo social a través de la plataforma iCluster -recalcó, tras señalar que puede ser aprovechado para implementarse en otros sectores.

Subrayó que el iCluster, es un agrupamiento predefinido de algunas actividades económicas, precargado en el sistema.

-Permite el agrupamiento de acuerdo a las características o necesidades del análisis económico o del sector que se desee realizar en la entidad. Se encuentra activo en San Luis Potosí y Campeche; en proceso en Yucatán y Quintana Roo.

Agregó que este trabajo se ha logrado en coordinación entre el INEGI y el Infocam.

Enfatizó que el Programa Estatal de Estadística y Geográfica concentra los proyectos de información estadística y geografía que serán ejecutados por las unidades de estado en Campeche; estos proyectos se alinean al Sistema Nacional, de tal modo que la información oficial generada permita dar seguimiento a las políticas públicas de la entidad e incorporar de manera ordenada las actividades y proyectos tanto estadístico como geográficos que serán aplicados por dichas unidades.

Asimismo, indicó que con relación al Plan Anual de Trabajo (PAT), es un instrumento operativo que mediante las unidades de estado registran actividades específicas a revisar durante el año para contribuir al logro de las metas establecidas en el PEEG.

-Por esa razón es muy importante alinear el PAT con los programas sectoriales estatales y el PED -mencionó.

En ese sentido, puntualizó que el estado mexicano ha realizado grandes esfuerzos e invertido recursos para producir más y mejor información. Incrementando la cobertura geográfica y conceptual producida por el INEGI, en mejora de oportunidad y coordinación en la generación de la información con los gobiernos nacionales a través de un nuevo federalismo que regula el Sistema Nacional de Información Estadística y Geográfica.

-En este comité estamos convencidos que el trabajo de los generadores de información no termina con producir estadísticas, de nada sirve generar información si ésta no es útil para tomar decisiones o si no se utiliza para conocer a nuestro estado.

Precisó que aplicar buenas estadísticas, permite la evidencia sobre la cual se construyen las políticas públicas, por lo que un estadista construye sus políticas a evidencias y resultados.

-Un político que no tiene concepción del desarrollo actúa de manera reactiva a lo que se le ocurra, a lo que pensó el día de hoy, por lo que las estadísticas nos ayudan a tener una clara concepción del por dónde deben de ir las políticas de desarrollo -expuso.

Como parte de esas estadísticas, expuso que las llamadas de emergencia al 911, de enero a agosto de 2018, se recibieron 81 mil 175 llamadas, de las cuales el 65 por ciento fueron reportes atendidos por Seguridad Pública, 10 por ciento de tipo médico y el 7 por ciento de Protección Civil.

Por último, destacó que a través de este servicio se puede acumular información y generar estadísticas que permitan un mejor y mayor control, además de que son georreferenciadas para generar importantes mapas geodelictivos, como la plataforma MxSIG, que ofrece el INEGI, desarrollada para implementar soluciones que faciliten el uso, integración, publicación e Interpretación y análisis de información geográfica y estadística.