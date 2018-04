Acusan a Lazarus de elevados impuestos

Propietarios de terrenos en Zona Federal Marítima, aseguran que el alcalde les está mandando requerimientos para pagar entre 10 y 20 mil pesos

Cuentas infladas que van desde los 10 mil pesos y hasta 20 mil pesos por conceptos del pago del Impuesto de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) ha estado enviando el alcalde de Carmen, Pablo Gutiérrez Lazarus a los que tienen terrenos en zona federal, principalmente en Nueva Venecia o Arroyo de los Franceses.

Simón Zenón, de oficio ayudante de albañil, dijo estar de acuerdo en pagar sus impuestos, pero no cifras tan aterradoras, que ni trabajando las 24 horas del día durante un mes les alcanza para cubrir este impuesto; “a mí me llegó una cuenta de 16 mil pesos, como si viviera en un fraccionamiento, cuando en la colonia no hay los servicios básicos, como agua, luz, o calles pavimentadas”, precisó.

Señaló que sus demás vecinos al igual que a él, les ha estado llegando simples avisos para que acudan a la tesorería a pagar cantidades exorbitantes que contemplan retroactivos de años anteriores, sin embargo, al informarse del impuesto, recibe supuestos descuentos que en nada apoyan la economía familiar de por sí ya está lacerada; con estos pagos queda uno en la calle, externó.

Dijo que con los engañosos descuentos pretenden desviar la atención de la ilegalidad del cobro. “Imagínate que en la actualidad no hay trabajo, no hay dinero, como quiere Pablo Gutiérrez Lazarus que uno pague tanto dinero, que jamás en mi vida he reunido en un mes”, agregó.

Explicó que estos 16 mil pesos que le están cobrando es por el derecho de suelo, que según este recurso es por los recargos, por ello, pidió a las autoridades que les den más tiempo para pagar este impuesto, sin embargo, en cinco años de habitar el predio, es la primera vez que les cobran esta imposición, indicó.

Asimismo dijo que se le hace injusto tener que pagar 16 mil pesos, pues lo poco que gana es para el sustento de sus hijos, aunado a que no hay trabajo. “Lo poquito que ganó es para la comida de la familia”, asentó.

Respecto al tema, reiteró que no sabe para qué es este impuesto, toda vez que carecen de servicios como agua, luz, drenaje pluvial, calles pavimentadas, tampoco cuentan con un documento que avale la propiedad del terreno, entre otras muchas cosas.