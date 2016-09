Acusan de pistolero a ex jefe de sector de la Policía Municipal

now playing

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

El ex jefe de sector de la Dirección de Seguridad Pública Vialidad y Tránsito Municipal (DSPV y TM), Gilberto Magaña, quien también fue acusado del robo de las unidades en el corralón, fue detenido la tarde noche del pasado sábado a bordo de su camioneta, sobre la avenida 56 en la colonia Caleta.

En punto de las 17:30 horas, el expolicía se dirigía a realizar unas diligencias personales, al momento que fue interceptado por una patrulla de la Policía Estatal Preventiva (PEP), a la altura de la calle 68 en la colonia Morelos.

Gilberto Magaña accedió a detener su camioneta, Chevrolet Cheyenne, color negro, con placa de circulación MZH-7449 del Estado de México, pero negó descender del vehículo, a cambio continuó su camino, los uniformados comenzaron a seguirlo y dispararon a la camioneta en tres ocasiones por detrás, lo que detonó la persecución hasta la avenida 56 cruce con avenida Malecón de la Caleta.

Justo sobre el puente de la 57, el exjefe de sector perdió el control del vehículo y chocó contra el muro de contención que rodea la estructura vial por lo que ahí fue detenido; los vecinos confirmaron que el joven de 26 años fue golpeado, detenido, esposado, y llevado a bordo de la patrulla 319 a los separos de la cárcel municipal.

Según los oficiales, Magaña portaba un arma de fuego con la que les disparó y que supuestamente lanzó a las aguas de la Caleta, tres de los uniformados se tiraron a las aguas negras para recuperar el arma sin embargo no apareció.

Según los habitantes de la colonia caleta, no vieron que el hombre disparara por qué fue detenido enseguida del accidente, los agentes de la PEP se contradijeron en sus declaraciones, primero dijeron que el sujeto les disparó y luego que solo bajo y arrojó el arma a la Caleta.

La familia del exjefe policíaco, declararon que ya lo habían estado molestando, que fue perseguido en diversas ocasiones y amenazado con que lo detendrían por lo que los denunció, cuando ingresaron a su domicilio en la colonia Bivalvo, también en busca de un arma provocaron la muerte de su tío por un infarto.

Ahora Gilberto Magaña se encuentra detenido y la familia espera se actúe con apego a la ley, para que se realice las pruebas correspondientes y determinar si en verdad disparó un arma de fuego, además de comprobar que portaba el arma y responder por las lesiones que le causaron al joven durante su detención luego que lo golpearon salvajemente.