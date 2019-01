“Adelantados”, el partido decide: Gobernador AMC

En el PRI hay tiempos, reglas y normas para los procesos de selección de candidatos

Las posiciones partidistas las deciden los partidos políticos, yo soy muy respetuoso, en tiempo y forma cada uno decidirá sus candidatos, expresó el gobernador y presidente de la Conago, Alejandro Moreno Cárdenas, tras enfatizar que no será él quien frene a los “adelantados” del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Yo soy muy respetuoso de cada uno de los partidos políticos, en tiempo y forma cada uno de ellos sabrán de seleccionar a sus candidatos y candidatas”, recalcó.

En entrevista, subrayó que en el caso de su partido hay tiempos, reglas y normas para los procesos de selección de candidatos.

“Lo más importante hoy es estar cercanos a la gente, los tiempos de trabajo son todo el tiempo, a toda hora, en todo lugar; hay que estar cerca de la gente,hay que escuchar a la gente, hay que tener propuestas y trabajar en las gestiones, hay que trabajar en equipo”, enfatizó.

De su parte, dijo, desde el Gobierno del Estado están trabajando cercanos a la gente, trabajando en los programas, en más proyectos y gestionar todos los días para que haya más oportunidades, “y yo siempre seré respetuoso del trabajo, del programa de acción, de las propuestas, de los proyectos que tenga mi partido que es el Partido Revolucionario Institucional y siempre el trabajo de todos es bienvenido”, reiteró.

Asimismo, dejó en claro que hay que trabajar en equipo, estar cerca de la gente, sumar y trabajar en unidad para ir con la mejor propuesta para las próximas elecciones.

¿No por mucho madrugar se amanece más temprano?, se cuestionó.

-Yo creo firmemente, que ya ven luego dicen que el Gobernador dice que no, que sí a los adelantados…Yo creo que la política se vive de manera diferente, hoy los tiempos son intensidad, de pasión, de trabajo político; todos tienen que trabajar y en el caso del PRI sujetarse a las reglas, a las normas, a los proyectos, y las propuestas que haga nuestro partido -señaló.

Aseveró que todos quienes deseen participar y contender por un cargo de elección popular, todos tienen apertura y la libertad para hacerlo.

“Todos tienen que trabajar y, al final del camino el esfuerzo debe ser de todos y para ganar con contundencia y con claridad; se necesita el trabajo y la unidad de todos. Así que el trabajo político que haga cualquier hombre o mujer, cualquiera, dentro del PRI, será muy importante”, significó.

Hizo énfasis en que para competir se necesita trabajar en el equipo que es Campeche; trabajar todos juntos.

-Yo no quiero que digan que el Gobernador ya les dijo que no se muevan, no, no, no, no. Aquí todos son libres de trabajar, todos son bienvenidos en su esfuerzo -puntualizó.

Y recalcó que el PRI tiene sus reglas, normas y tiempos, y cada partido político hará su proyecto en su momento.

“Nosotros seremos muy respetuosos de lo que decida el partido, pero todos tienen que trabajar: hay que estar con la gente, los hombres y las mujeres que deseen tener una participación política tienen que ganarse los ciudadanos, tienen que estar con los ciudadanos tienen que estar cerca de ellos, manifestó.

No obstante, insistió en que el proyecto se llama Campeche, y en su caso, afirmó, “hoy, estamos ante los retos más grandes y los desafíos más grandes que es gestionar, traer recursos que traer programas inversión así estamos trabajando aquí en equipo juntos”.

Asimismo, significó que el trabajo de todos los priistas o militantes del PRI, es bienvenido, pero, “hay que sumar, hay que proponer, hay que trabajar en equipo y en unidad, y lo más importante, hay que llegar cohesionados para que compitan en la próxima elección en todos los cargos de elección popular”, concluyó.