Adeuda Canaco pagos a cadenas comerciales: Du Bar

Por adeudo con la tienda, la cadena Chedraui no está aceptando vales de la Canaco, reconoció el presidente de este organismo empresarial, Jean Du Bar del Río, mientras que WalMart y la Mega, que tampoco los aceptan, no están afiliados al organismo, aclaró.

En entrevista, el líder de la Cámara Nacional de Comercio reconoció que el retraso en el pago de mensualidades a Chedraui no permitió que trabajadores puedan canjear sus vales por compras en esa tienda.

-Hay ciertos atrasos en algunos meses. No podría decir las cifras, son internas, pero son montos que al final no rebasan, y no tenemos problemas en la capacitad. Ha habido retrasos, pero seguimos pagando.

En cuanto a la queja de muchos trabajadores que desean cambiar sus vales en otros supermercados como WalMart o la Mega, Du Bar del Río explicó que no están afiliados a la Cámara y por lo tanto, no hubo convenio con ellos.

-Estamos cerrando con 129 millones de pesos en vales, todavía no tengo el total, pero seguimos con el programa. Cecytec, SAIG, Seduc, seguimos trabajando con ellos, y exhortamos a las tiendas que los acepten. Nosotros, sin duda, nos haremos responsables -aseguró.

Detalló que la Canaco trabaja con instituciones de gobierno y no gubernamentales, “y como empresarios tenemos que sacar adelante la Cámara”, señaló.

Agregó que esta vez no se concretó convenio con el Ayuntamiento de Campeche por los tiempos, pero destacó que la Canaco está en la mejor disposición de hacerlo, al igual que con los demás municipios.

Abundó que con Candelaria y Palizada quizá puedan trabajar para el próximo año, para que los vales puedan ser canjeados en los establecimientos comerciales locales, a fin de fortalecer la economía local.

