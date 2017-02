Adquiere IMSS Campeche equipos de cómputo para Clínicas y Subdelegaciones

now playing

En el proceso de fortalecer la atención médica, clínica y administrativa, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Campeche recibió nuevo equipamiento informático para Unidades Médicas Familiares y Subdelegaciones del estado.

La coordinadora delegacional de Informática, Carla Ilusión Crisanty Villarino, informó que la nueva tecnología forma parte del compromiso institucional de transformación que impulsa el director general Mikel Arriola.

A través del Programa Nacional de Adquisición de Equipo de Computo (Pnaec), el IMSS Campeche recibe 123 nuevos equipos All in One de alta tecnología, que incluye todos los componentes en un solo hardware.

En la sala delegacional de la Institución se entregó de manera simbólica las computadoras que serán distribuirán en los módulos de Referencia y Unifila para agilizar la atención a los miles de derechohabientes.

La delegación del IMSS en Campeche recibió de Nivel Central inversión de casi 2.5 millones de pesos en esta nueva adquisición, fortaleciendo así el compromiso institucional de calidad y calidez en los servicios.

En noviembre pasado se realizó la sustitución de computadoras, laptops, impresoras, lectores biométricos, de códigos de barra, monitores y/o pantallas, escáner y video proyectores, tanto en unidades médicas como administrativas.