Crecicuentas Yucatán, negro lunar para Rolando Zapata

Socios defraudados de Crecicuentas denunciaron que han sido víctimas de engaños e intimidación por parte de funcionarios del Gobierno del Estado a cargo de Rolando Zapata Bello y activistas que trabajan a favor del partido y del poder, el Revolucionario Institucional (PRI).

Raquel Angulo Esquivel, una de las afectadas, manifestó que sólo ha recibido llamadas para engañarla, al igual que otros socios que exigen desde hace varios años que les devuelvan sus ahorros.

“Hemos recibido engaños de la señora María Eugenia Nuñes, (activista y exfuncionaria priista). y del señor Carlos Sobrino Castrejón (director del Gobierno), quien me estuvo llamando para que no me manifestara desde que presente la carta dirigida al dirigente estatal del PRI, que porque mi caso ya se iba a resolver y que ya me iban a pagar”, precisó.

Me dieron una semana y yo no manifesté durante ese tiempo, continuó, sin embargo, después de ese tiempo les pregunté qué pasó y me pedían más tiempo ya pronto se iba a resolver mi problema pero vi que nada, e incluso, la señora María Eugenia Nuñes me bloqueó el teléfono.

“Sólo me distrajeron, creo que para que el señor Víctor Caballero Durán siguiera con su proceso, No sé cuál es fue su intención de los señores”, lamentó.

Mencionó que su caso sigue en proceso en el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Yucatán (Tsjey). Los jueces han fallado a su favor para que le devuelvan los 1.5 millones de pesos que ahorró su madre ya fallecida, pero “la familia Argáez López interpone amparos aun cuando la justicia les ha pedido que le paguen”, apuntó.

“Yo estoy bien legalmente, simplemente pido la devolución de los ahorros de mi madre pero no se ha hecho. Entonces quien tiene que ver con esto, el Gobernador, o cuanto están pagando los Argáez para que no se me pague”, cuestionó.

No queremos a Caballero Durán a la alcaldía, remarcó, por todo lo que está haciendo, por este fraude del que fue responsable pero del que se ha deslindado con mentiras y papeles falsos.

También bajo engaños funcionarios estatales y representantes legales de Crecicuentas pidieron a los señores César Magaña Baas y Guadalupe Romero Dzay, originarios de Oxkutzcab, que no se manifestarán con la promesa de que les devolverían sus ahorros, con abonos de 200 mil pesos mensuales.

Sin embargo la pareja se negó y retomaron sus manifestaciones frente al Palacio de Gobierno, incluso lo han hecho por 24 horas ante la negativa de las autoridades estatales para recuperar sus fondos de retiro.