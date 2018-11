Afirma Peña que cumplió con 97% de compromisos

El presidente de México participó con su gabinete en el último evento público de su sexenio

En la recta final de su administración, el presidente Enrique Peña Nieto hizo un balance de los objetivos trazados en su gobierno. Destacó que al 30 de noviembre se habrán cumplido 257 compromisos de 266 establecidos ante notario público en 2012 -97 por ciento de compromisos cumplidos- que impulsaron la transformación de México.

“Consciente estoy de que avanzamos, de que en algunas asignaturas no logramos todo lo que hubiésemos querido, pero de lo que estoy cierto es que el México que estamos entregando es mejor, con mejor infraestructura, con más progreso y con condiciones de mayor bienestar del que teníamos hace seis años”, subrayó.

Al poner en marcha las pruebas operativas de la Línea 3 del Tren Ligero de Guadalajara, que conectará a toda la zona metropolitana, el mandatario señaló que los compromisos que no se cumplieron fue debido a restricciones presupuestales y/o técnicamente resultaron inviables.

“No se trataba de llegar a cumplir por cumplir sino de cumplir para servir y nunca poner en riesgo la estabilidad económica que hemos cuidado de manera celosa para nuestro país y del cuidado celoso de la estabilidad económica está en el respeto a las instituciones, cuidar el manejo sano de las finanzas públicas y actuar con prudencia y responsabilidad”, comentó.

Acompañado de 14 secretarios de estado y titulares de organismos públicos, el presidente Peña Nieto aprovechó para hacer un reconocimiento a su equipo de trabajo, del cual dijo está muy orgulloso, pese a los señalamientos que pudieran haber enfrentado por las tareas asignadas.

“Y por eso muchas de las veces les he acompañado a quienes están al frente de estas dependencias o quienes han estado en el pasado cuando hemos tenido que enfrentar un desafío, un reto o un cuestionamiento. Los he acompañado con absoluta convicción porque no se puede dejar solos a quienes con lealtad se entregan a la tarea de servirle a México”, expuso.

La línea 3 del tren ligero de Guadalajara tiene una longitud de 21.5 kilómetros, 5.4 kilómetros de ellos de túnel, 18 estaciones y 18 trenes, cada uno de ellos de 3 vagones. La obra implicó una inversión de 25 mil 580 millones de pesos.