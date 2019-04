Agitadores pretenden “raja política”: Rosas

El munícipe Óscar Rosas González y la diputada Celia Rodríguez, realizarán una campaña de información de la reubicación de la caseta de cobro y dejar en claro que no cobrarán el cruce del Puente La Unidad y la visita a las playas locales a los carmelitas

Los agitadores que buscan desestabilizar la paz social no deben ser escuchados, mienten con la finalidad de sacar “raja política”, indicó el alcalde Óscar Rosas González, mientras que los comerciantes de la Villa de Isla Aguada y varios actores políticos han externado que no es viable la reubicación de la caseta de cobro del nuevo puente La Unidad, como Celia Rodríguez Gil, diputada local por el partido Morena.

Durante l reunión que sostuvieron acordaron realizar una campaña que permita informar a los carmelitas la realidad de la reubicación de la caseta de cobro y dejar en claro que los carmelitas quedan exentos del cobro del cruce por el puente y la visita a las playas de la zona, siempre y cuando realicen el trámite del engomado que emitirá la Secretaría de Finanzas.

La representante de Morena en el Congreso del Estado, afirmó que no quiere que haya conflicto entre los pobladores, incluso desconoce porque sus compañeros de partido han buscado la confrontación pues el partido que representan siempre ha tenido la bandera de la paz social, y descalificó el uso de la violencia para llamar la atención y el protagonismo político entre la ciudadanía.

El munícipe aseguró que directores del Ayuntamiento se han reunido con los empresarios prestadores de servicios de la Villa de Isla Aguada, quienes han externado estar conformes con el tema de la reubicación de la caseta de cobro del nuevo puente La Unidad, pero desgraciadamente hay agitadores que sólo buscan la confrontación social.

Por lo que los exhortó a no promover la discordia y la violencia, llamando a tomar la vieja caseta de cobro y retenerla pues esto no ayuda en nada, y la presencia de la policía no es para reprimir sino para salvaguardar la seguridad de las personas que circular por la zona y liberar el tránsito sobre la carretera federal 180 del sureste mexicano.

Recalcó que mejorarán la infraestructura turística mediante el diálogo, no lanzando acusaciones infundadas en redes sociales donde emiten información errónea, pues el tema de la caseta se informó desde el 2012 cuando se presentó el proyecto del nuevo viaducto y se mantiene hasta ahora.