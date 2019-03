Agrada a AMC que PRI haya optado por Consulta a la Base

Lo he señalado con claridad, en el respeto a mis derechos políticos, de poderlos ejercer a plenitud, sin lugar a dudas es una extraordinaria decisión, expresó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, tras la inauguración de los foros de la Nueva Política Energética para el Bienestar de México.

Celebró que el proceso de selección interna de la nueva dirigencia del Comité Ejecutivo Nacional del PRI sea por consulta directa, que los militantes y simpatizantes participen en este proceso, y que la gente decida.

A pregunta expresa de quién lo sucederá en el cargo cuando solicite permiso temporal en el cargo, el también presidente de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago), señaló que aún no son tiempos de hablar de ese tema, porque tiene aún mucho trabajo por delante.

Asimismo, se congratuló de la competencia e interés qué hay de participar en el proceso interno de su partido, todos son bienvenidos, dijo, ya habrán de presentar sus proyectos, mantener un debate serio y responsable, pero, sobre todo, abonar a la unidad del tricolor y presentar cada quien sus proyectos.

-Y qué mejor que hayan pedido al INE su participación y opinión clara en este tema, reconocemos y felicitamos a las consejeras y consejeros que tomaron la decisión. Nosotros estaremos muy atentos, estoy muy concentrado en mi trabajo como gobernador y como presidente de la Conago.

-Seré muy respetuoso en mi responsabilidad al día de hoy; el día que haya convocatoria, que haya reglas, que haya tiempos, ahí vamos a estar, cumpliremos con todos y cada uno de los requisitos. Y creo que la aspiración que tenemos de construir un partido fuerte, sólido, moderno, que sea una alternativa para la sociedad, lo tenemos que hacer basado en el respeto, en construir la unidad, no sólo la unidad política, la unidad ideológica, la unidad de acuerdos y consensos en la competencia política

A pregunta expresa de quién lo sucederá en el cargo, señaló que hay tiempos y momentos, y habrá de tomarse una decisión, la mejor para los campechanos.

Perfiló debe ser una gente que tenga experiencia, que tenga compromiso con los campechanos, que dedique toda su vida a trabajar por nuestro Estado como lo ha hecho.

De evidente buen humor, reflexionó que como creyente que es, “estoy muy contento y muy feliz todos los días porque le va a ir muy bien a Campeche”.

Además de manifestar que se encuentra bien consigo mismo y con Dios, entre broma y broma dijo a los medios de comunicación que, “por ahí hay una lombriz chiquitita, si la aplasto, la piso, todo mundo opina de eso; a la lombriz hay que ignorarla y solita desaparece”.

Dijo estar muy echado para adelante, “muy contento, así que estoy feliz por Campeche. Yo creo que la gente tiene un compromiso claro”, recalcó.

Señaló que no se trata de hablar bien de él o del gobierno, “a mí me va a juzgar la historia, hay que hablar con los resultados y los resultados están ahí, la gente los va a juzgar y lo único que quiero es que a Campeche le vaya muy bien”.

En otro tema, comentó que el Nuevo Puente de la Unidad cuenta con los recursos asegurados para concluirse, que gestionó, aprobados por la anterior administración federal pero también ante el Presidente Andrés Manuel López Obrador, para que en dos meses y medio, tres meses, esté listo.

-El Puente se va a terminar, será una obra de primera, al gusto de los campechanos; van a decir por allá, es que ya no va a estar, se fue… no tengan duda, el día de la inauguración ahí voy a estar porque fue una obra que se hizo cuando yo estaba. Yo gestioné los recursos, entonces brinquen, salten o no les guste, ahí voy a estar y lo vamos a inaugurar -subrayó.

