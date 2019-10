Agradecen apoyo de Pemex a Carmen

El punto polémico de la segunda sesión del Congreso del Estado, surgió luego que la diputada y presidenta de la Mesa Directiva, Karla Toledo Zamora, destacara la entrega por la mañana de un paquete de equipamiento médico por parte del director general de Pemex, Octavio Romero Oropeza, al Hospital General “María del Socorro Quiroga Aguilar” de Ciudad del Carmen, del cual el ex perredista Luis García, refutó que el Gobierno Federal sigue engañando a Campeche con migajas pese a ser el primer productor de petróleo del país.

En defensa, la también carmelita María Sierra Damián acusó a García de no ser congruente, ya que el presidente le ha asignado millonarios recursos al sector salud y emprender un programa de austeridad aplicado entre otras dependencias en Pemex.

García también fue vapuleado por el líder de la bancada de Morena, José Luis Flores Pacheco, quien le recordó que como regidor tuvo la oportunidad de alzar la voz y no quiere aceptar el apoyo federal a Campeche, y en el caso de Pemex antes era saqueado y hoy lucha por tener sustentabilidad.

-Habla de justicia, pero, está mal enfocado, si hoy pedimos información al Gobierno Federal y el Estado se puede ver con cuanto se apoya; quiere llamar la atención con el tema de que no están las oficinas, que no han llegado por una razón se está un procedimiento, no se ha dejado a Campeche ni a Carmen solos; cuando ha venido el representante de Pemex ha entregado apoyos. Por eso lo exhorto a que investigue cuánto se ha invertido en el Estado -concluyó.