Ahorro de $30 Mills. con la urna electrónica

La jornada electoral concluiría a tres horas de haber iniciado; ya no se imprimirían boletas, las actas de inicio de la jornada electoral y los escritos de incidentes

Un ahorro de poco más de 30 millones de pesos, representaría utilizar las nuevas urnas electrónicas de concretarse la reforma que se propone en materia electoral, expresó la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado (IEEC), Mayra Fabiola Bojórquez González.

En entrevista, dijo que sí sería una opción viable para lograr una austeridad y reducir costos en la organización de las elecciones, así mismo, la jornada electoral estaría concluyendo a tres horas de haber iniciado.

“Cada vez los procesos se han ido sofisticando e implementando nuevos procedimientos, nuevas actividades, pero si nosotros implementáramos el voto electrónico, definitivamente tan solo en esto ya tendríamos dos actividades que ya no necesitaríamos realizar en virtud de que al tener urnas electrónicas, ya cuando termine la votación y se suban los resultados, entonces sí tendríamos resultados de una manera más rápida sin la necesidad de dos procedimientos, y por supuesto que es completamente posible la implementación de la urna electrónica”, dijo.

Señaló que si en realidad se piensa modificar la reforma electoral, se necesitaría un estudio técnico-científico-operativo de lo que es un proceso electoral y no con una tendencia política, pues si lo que se pretende es tener elecciones más confiables, se tiene que realizar esta acción.

Indicó que el análisis de la reforma, tiene que ir en ese sentido, en cómo optimizar las elecciones desde un punto de vista técnico, porque al final el derecho electoral ya es una ciencia.

“Si se diera esta reforma, y muchos coincidimos en que la forma ideal de esta migración es paulatina, es decir, que esta elección la tuvimos en papel y la siguiente elección toda será en electrónicamente, creo que lo ideal sería una migración paulatina e ir aumentando algunas elecciones, luego otras tantas hasta que también podamos nosotros realizar la efectiva labor de capacitar, sensibilizar y de acercamiento a todas las localidades del estado para explicar las bondades del voto electrónico y la forma de cómo utilizar las urnas electrónicas”, dijo.

Bojórquez González comentó que para el voto electrónico que se piensa implantar, ya no se imprimirían boletas, las actas de inicio de la jornada electoral, los escritos de incidentes, además, al tener urnas electrónicas ya no se necesitaría integrar la casilla única como está actualmente.

La titular del IEEC, expresó que también se optimizaría el tiempo que se utiliza para capacitar al personal para la jornada electoral, de igual forma, se evitaría errores humanos que se dan también durante el escrutinio y computo de la votación, además se tendría los resultados de una manera más rápida el día de la jornada electoral .

“A ojo de buen cubero, podríamos estar ahorrando lo que sería el PREP, lo que sería los conteos rápidos, parte de la documentación y parte del material electoral, porque obviamente no podríamos quitar todos, pudiera ser alrededor de 20 o 30 millones de pesos, considerando los costos de lo que hemos pagado por lo del PREP y lo que hemos pagado por el material, lo que hemos pagado por la documentación electoral, pero definitivamente que sí es un ahorro importante, incluso, pudiera ser mucho más el ahorro, porque todavía no nos hemos sentado a detallar cuáles son las actividades que se perfilarían dado que no hay una propuesta certera concreta de lo que sería la implementación del voto electrónico, pero de entrada podríamos estar hablando de estas cantidades”, concluyó