¡Sí al Tren Maya!

Acompañado del Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el Presidente Electo Andrés Manuel López Obrador, anunció 50 mil mdp para el tramo que corresponde a Campeche del Tren Maya, universidades públicas en Calakmul, Calkiní y Escárcega, y la instalación de una planta ensambladora de automóviles

¡A Campeche le va ir muy bien!, expresó el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, luego reunirse con el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, diputados locales y federales, senadores e integrantes del gabinete estatal, así como del sector económico, ante quienes refrendó su total respaldo al estado para trabajar con pluralidad y civilidad por el bienestar de sus habitantes.

Tras reiterar que es la hora del Sureste y expresar la buena relación, de respeto mutuo con el mandatario estatal, presentó de manera formal a Katia Meave, coordinadora de los programas federales del próximo Gobierno Federal, y recalcó: “Se van a poner de acuerdo respetando siempre la autoridad del gobernador”, manifestó.

Asimismo, dejó en claro el traslado total de Petróleos Mexicanos (Pemex) a Ciudad del Carmen, no solo las oficinas de la dirección general que estará a cargo de Octavio Romero Oropeza, sino de todas sus áreas, incluidas las de exploración y producción; primero el personal de confianza y aquellos que deseen hacerlo.

Lo anterior, en conferencia de prensa, en la que después de reconocer que ha sido esta la reunión más plural de las 20 a las que ha asistido, habló también del Proyecto del Tren Maya, y el apoyo que impulsará su gobierno a los sectores primarios: pesquero, agrícola y pecuario, para salir del rezago en que se encuentran.

-Es una reunión de representantes del pueblo de Campeche y esto sin duda se debe a la actitud, al trabajo, al liderazgo del ciudadano Gobernador de Campeche; él es capaz de reunirlos a todos, de convocar y que todos participen, Alejandro Moreno, muchas gracias por esta actitud y el respecto a lo que represento.

Reveló que platicó en corto con el Gobernador acerca del presupuesto y en ese sentido, reafirmó que a Campeche le va ir muy bien, sobre todo, tras décadas de abandono al Sureste.

ANUNCIOS PARA CAMPECHE

Dio a conocer que en apoyo de los jóvenes que menos tienen, no solo se brindarán becas sino que les pagarán un sueldo de 3 mil 600 pesos mensuales a partir del 1 de diciembre y capacitación laboral.

Adelantó que dentro del programa “Jóvenes construyendo el futuro”, 3 mil jóvenes de Campeche de bajos recursos que estudian nivel medio superior accederán a una beca de 2 mil 400 pesos mensuales para que terminen la Universidad.

Y anunció la creación de tres nuevas Universidades Públicas en Campeche, en los municipios de Calakmul, Calkiní y Escárcega, además de becas por 800 pesos mensuales a estudiantes de nivel medio superior.

Resaltó, además, continuará el Programa Próspera, ahora a través de la Secretaría de Educación Pública, que otorgará 10 millones de becas, e incrementará al doble el apoyo a adultos mayores que ahora reciben mil 254 pesos mensuales, incluyendo a jubilados y pensionados del Issste.

Asimismo, anunció que se pagará a campesinos jornaleros cinco mil pesos mensuales, para ayudarlos en la siembra de sus propias parcelas, frutales y maderables, que generará cerca de 10 mil empleos.

Por otra parte, anunció también la instalación de una planta ensambladora de la empresa de automóviles Ford para Campeche, que permitirá generar entre cinco a 10 mil empleos.

Entre otros anuncios destacó que Calakmul y Hopelchén, contarán con un Fondo Especial para municipios que tienen explotación minera, cerca de 13 millones de pesos y se comprometió a mejorar la conectividad en todo Campeche.

-En general, le decía a Alejandro, es una inversión de 4 mil 877 millones para el año próximo en estas acciones, pero, además, vamos con el Tren Maya, es una inversión importante porque solo en el caso de Campeche, son alrededor de 560 kilómetros, todo el circuito son mil 500. Empieza en Palenque, Escárcega, Campeche, Mérida, Cancún, Playa del Carmen, Tulum, Calakmul y Escárcega -recalcó.

Indicó de los mil 500 kilómetros de la Ruta del Tren Maya, 500 son vías en Campeche, y el tren tiene estimación de alrededor de 150 mil millones de pesos, de los cuales, 50 mil millones se invertirán en Campeche.

Durante la sesión de preguntas y respuestas, respecto al Tren Maya señaló no habrá tiempo para la consulta a la comunidad indígena, pero que, de acuerdo a estudios, el 80 por ciento de las personas que se encuentran en la Ruta de los cinco estados que la conforman están de acuerdo con el proyecto.

-En el caso del Tren, todo el derecho de vía por donde va a pasar el tren, ya existe, se va a construir el tren con la vía que se construyó a mediados del siglo pasado, desde los años 50, entonces, cuál es el impacto ambiental si ya existe la vía en la mitad de todo el circuito, en la otra mitad el derecho de vía que se va a utilizar es el de las carreteras, el de las líneas de la CFE.

No se va a expropiar ningún terreno, ninguna pequeña propiedad, ningún ejido, al contario, a lo largo de las vías del tren se van a sembrar 50 mil hectáreas de árboles frutales y maderables -abundó.

Para concluir, destacó se buscará que los trenes que se requieran se construyan en México, para de esa forma generar empleos.