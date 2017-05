No alarmarse por Ley de Voluntad Anticipada, pide Méndez Lanz al FNF

Aunque los integrantes del Frente Nacional por la Familia (FNF) protestaron ese lunes en contra de la propuesta de eutanasia que ellos afirman presentó la diputada Martha Albores Avendaño, el presidente de la Junta de Gobierno y Administración del Congreso del Estado, diputado Ramón Méndez Lanz, recalcó que no hay de qué alarmarse.

Entrevistado al término de la décima sexta sesión ordinaria, el legislador priista señaló que en ningún momento la diputada del PVEM, Martha Albores Avendaño, propuso una iniciativa relacionada con ese tema, sino respecto de la Voluntad Asistida para atender a los pacientes con enfermedades graves y que requieran cuidados especiales.

Destacó que Albores Avendaño, a iniciativa de un grupo de ciudadanos, propuso realizar un foro para exponer ese tema en el que participen grupos religiosos, sociedad civil y especialistas en la materia.

“Sí la solicitud que provenga de los ciudadanos nos pide consultar, revisar, analizar, estamos en la obligación de responder a esa pregunta, a esa petición de los ciudadanos, y es una consulta, no hay que alarmarnos porque no ha habido nada, no hay iniciativa, no se está presentando ni una iniciativa de la voluntad anticipada, lo que se hace, se consulta”, detalló.

Méndez Lanz garantizó que la LXII Legislatura escuchará todas las voces como se ha hecho con otras iniciativas que requieren un análisis profundo, y sobre todo, en el que se cuente con la experta opinión de especialistas en el tema.

“Hay que revisar, consultarlo muy bien con expertos, a ver cuáles son los resultados de ahí”, puntualizó.

En tema aparte, señaló que en cuanto a la propuesta que existe a nivel federal para reclasificar las tarifas eléctricas en el Estado de Campeche, “el tema está siendo analizado y reconoció que el subsidio sigue siendo un apoyo para los ciudadanos”.

Finalmente, precisó que no se ha valorado la posibilidad de contar con medios alternativos para generar energía eléctrica, pero que la Universidad Autónoma de Campeche (UAC) realiza un estudio sobre la humedad y las temperaturas en el Estado, mismo que podría ser argumento para una nueva solicitud de reclasificación tarifaria.