Un alcalde es de tiempo completo

Un alcalde no vacaciona: Farías

Un alcalde debe ser de tiempo completo, y no andar solicitando permiso a ciento y tantos días de asumir el cargo, pretextando cansancio, manifestó el presidente municipal de Candelaria, Salvador Farías González, tras señalar que en ninguno de sus dos periodos al frente del Ayuntamiento ha pedido permiso y menos para vacacionar, y cuando lo ha hecho ha sido en sesión de Cabildo para viajar a la Ciudad de México para gestionar recursos, además de que prefiere no gastar dinero en el extranjero.

En entrevista, al ser cuestionado acerca de la solicitud de permiso de su homólogo y compañero de partido Eliseo Fernández, fue muy claro en señalar que es cuestión de cada alcalde, pero, que en su caso ya va por tercer periodo al frente del Ayuntamiento de Candelaria y jamás ha pedido permiso.

-Yo nunca he solicitado permiso como presidente municipal ni he solicitado vacaciones. Yo no me he cansado de trabajar en favor de los candelarenses, que sabemos bien que los ciudadanos a estas alturas lo que te piden es que cumplas con los servicios y con lo que dijiste en campaña -sentenció.

Reiteró que en su caso solo ha pedido permiso al Cabildo para viajar a la Ciudad de México, por dos o tres días, y para gestionar más recursos, no para vacacionar.

Enfático, subrayó que los ciudadanos piden resultados y como alcalde debe cumplir con lo que prometió en campaña.

Dijo, es incongruente que a ciento y tantos días de asumir el cargo se pretexte cansancio ante los ciudadanos.

En su caso, señaló que prefiere ahorrar los recursos de la Comuna y no viajar al extranjero, “pues a lo mejor puedes tomar un domingo, pero saben dónde me voy de vacaciones a Salto Grande, al Tigre, en mi municipio. Yo no salgo lejos, tengo mi pasaporte y tengo todo, pero no me gusta salir a dejar el dinero en otros países”, concluyó.

Insistió que en los seis años anteriores no ha pedido permiso ni vacaciones para salir a descansar, porque un presidente municipal es de tiempo completo.

-Yo lo he dicho en campaña y lo he cumplido -expresó.

Subrayó que ni se va de vacaciones ni tampoco gasta los millones de pesos en cada Programa Operativo Anual (POA), porque hay que ahorrar para cumplir con las demandas ciudadanas. “Si te pones a gastar en viajes a Cuba, a España y a Estados Unidos, pues, bueno, ahí te vas a llevar el dinerito”.

Con dos períodos anteriores como alcalde y ahora en su reelección, dijo, no asustarle el trabajo, porque está trabajando de la mano de los candelarenses.