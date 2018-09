Alcaldes no tendrán pretexto si no cumplen

Los Presidentes Municipales que se comprometieron en campaña tendrán que ir a responderle a la gente; y yo lo diré puntualmente y con claridad (…) les entregaremos los recursos que por ley le corresponden, ni más ni menos

No hay pretexto para que nuevas autoridades municipales no cumplan a la ciudadanía sus promesas de campaña, expresó el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, al recalcar que “muchos querrán justificar y decir que el gobernador no me apoya, y por eso no hago las cosas. No, no harán las cosas porque son incapaces de hacerlas o porque no pueden gestionar, o porque no saben hacer política, o porque no saben ir a gestionar”, afirmó.

Entrevistado al término de la ceremonia de la CLXXI Aniversario de la Gesta Heroica de los Niños Héroes, el mandatario estatal recalcó que él hará su parte con la gestión de recursos a nivel federal, acercándose a los secretarios, con el nuevo Gobierno de la República, sin distingos de colores ni de partidos.

A unas semanas de que alcalde electos rindan protesta, subrayó que lo más importante es darle resultados a la gente, “todos los que hicieron compromisos en sus campañas, tendrán que ir a cumplirle a la gente”, reiteró.

Enfatizó que las esferas de competencia están muy claras, al igual que la responsabilidad de él como Gobernador, la del Presidente de la República y de los presidentes municipales.

-Entonces, los Presidentes Municipales que se comprometieron en campaña tendrán que ir a responderle a la gente; y yo lo diré puntualmente y con claridad, a todos los Presidentes Municipales, a todas las Juntas Municipales, les entregaremos los recursos que por ley le corresponden, ni más ni menos -advirtió.

Precisó que hará entrega de los recursos acorde a la ley y norma, y ya dependerá de las autoridades municipales si se organizan bien, que sean inteligentes y que no busquen pretextos para no cumplirle a los ciudadanos.

“Entonces, yo estoy muy contento, por eso les digo, gestionando todos los días y con el nuevo Gobierno de la República, con el Licenciado Andrés Manuel López Obrador, estamos construyendo una extraordinaria relación”, manifestó.

Agregó que el presidente electo, es una gente sensible, que aprecia a Campeche, “y como les dije, no tengan ni la menor duda, va a venir mucho a Campeche, va a estar aquí con nosotros y nos va a apoyar. Y yo voy a gestionar mucho a favor de los campechanos”, destacó.

En cuanto a los cambios en su gabinete, comentó se harán de manera gradual y con el objetivo de redoblar esfuerzos, principalmente en el tema social, salud, resultados a los campechanos, educación y generación de empleo.

Cuestionado también en torno a funcionarios electos que aún no asumen el cargo y ya están pensando en, por ejemplo, la gubernatura, el titular del Ejecutivo estatal consideró que lo primero es el compromiso con la gente, y corresponder a su confianza. Pero, que finalmente, los ciudadanos van a ver quién cumple y quién no.

“Yo seré muy respetuoso. Aquí todo mundo es libre de expresarse, de participar, falta mucho tiempo, pero, al final del día, la ciudadanía nota, anota y vota”, opinó.

En otro tema, tras reconocer la importancia que tiene el proyecto del Tren Maya, no solo para la integración de los Estados que conforman su ruta, sino para dinamizar la economía, el turismo la industria y a Campeche como Zona Económica Especial, hizo especial énfasis al asegurar que el compromiso también es que ningún apoyo, ningún programa que impulse el nuevo Gobierno de la República que habrá de encabezar el licenciado Andrés Manuel López Obrador, se quede en eso por los trámites burocráticos.