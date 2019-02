Alumnos serían los afectados en paro de Cecyte

A nivel nacional ya hay diálogo entre autoridades de la institución y los líderes sindicales para buscar una solución y evitar la paralización de labores, asegura la directora general en el Estado

La directora general del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche (Cecyte), Laura Baqueiro Ramos, señaló que las autoridades federales ya entablaron diálogo con los líderes sindicales a nivel nacional, pues el paro laboral afectaría más a los alumnos que a los docentes, pues ellos están en su derecho de acuerdo a la ley laboral, pero los verdaderos afectados son los alumnos.

Señaló que hasta el momento hay rumores de que el paro está aún en veremos, pues mencionó que hay quienes si quieren laborar y hay otros que están con la idea de continuar para que se apliquen los ajustes necesarios, en caso que si se efectúe la paralización de labores, los alumnos serán retirados pues no tendría caso que estuvieran en las instituciones sin hacer nada, así que por el momento se tienen en claro que no habría presencia del alumnado, en el caso de los docentes si tendrían que estar pues es paro laboral no huelga.

Recalcó también que esto viene de un recorte presupuestal de la federación con la institución educativa a nivel nacional y por lo tanto el paro laboral no es exclusivo de Campeche, sino que se dará en todas las entidades del país donde tiene presencia el Cecyt, por lo que son más de 50 mil docentes los que a través de los sindicatos representativos se estarán presentando a laborar pero sin hacer funciones, situación que según la directora general en Campeche respetarán pues no está en manos de la dirección manejar el problema.

También mencionó que será importante que tengan en claro que el paro laboral es de manera pacífica, por lo que no se espera que no haya más que manos caídas y no afectaciones a las instituciones, además también esperando que se arregle la situación de manera inmediata pues los afectados en este tipo de problemas son los alumnos, ya que se quedan sin días de enseñanza y el calendario escolar no se modifica, sobre todo porque no con problemas de la institución.

Cabe destacar que hace un par de días el secretario general del Sindicato Único de Trabajadores de Cecyt, Hermes Pérez Che, mencionó que son 4 mil 600 estudiantes en la entidad y 349 docentes sindicalizados, así como al mismo tiempo en un par de días también el Cobach realizará paro laboral por los mismos motivos, solo que esta institución tiene un registro mayor tanto de alumnos como de docentes.