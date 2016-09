Ambulantaje deja millonaria derrama a Comuna carmelita

now playing

now playing

now playing

now playing

now viewing

Ingreso mensual de más de 2 mdp; por ello no lo combaten

El comercio ambulante que fomenta el alcalde de Carmen, ha causado el repudio del sector comercial fijo al ser este una competencia desleal que se ha incrementado en los últimos dos meses, generando un ingreso mensual de alrededor de más de 2 millones de pesos para la comuna de Carmen.

En el mes de agosto, en las cuentas públicas que aún no han sido aprobadas, pues el munícipe no ha convocado a sesión de cabildo, los pagos por usar la vía pública les generó 11 millones de pesos, de los cuales dos millones 215 mil 183 pesos corresponde a los comerciantes ambulantes fijos y semifijos.

Los venteros agrupados en el estacionamiento “El Tamarindo”, el tianguis del Chechén, de Renovación segunda sección, Avenida Contadores, Paradero de combis del centro de la ciudad, calle 60 por 31, les generan ingresos económicos que no se sabe en que se aplican, pues en las cuentas no se indica el destino de este monto.

Los comerciantes del estacionamiento “El Tamarindo” señalaron que les parece injusto que la comuna reciba ese dinero sin que se les apoye, pues en varias ocasiones y a lo largo de cuatro meses, han denunciado las pésimas condiciones en las que se encuentran los baños de ese terreno, además de que la fosa séptica se ha rebozado ya que esta azolvada, el director de Servicios Públicos, Néstor Solana Ramos no ha hecho nada al respecto.

“Si reciben tanto dinero, porque no componen los baños, es una cosa que da pena, además los clientes no se acercan por el apeste que deja la fosa séptica”, señalo José Antonio Sosa Hernández, uno de los encargados del puesto semifijo de la zona.

Con los dos millones de pesos que se recaudan por el cobro de uso de la vía pública a los comerciantes que ofertan sus productos en las banquetas de las colonias, bien se podría mejorar la infraestructura de los lugares en que se ubican los tianguis, colocando botes de basura, baños portátiles u otros servicios.

Señalaron los comerciantes que esto no es para uso de ellos, sino de los clientes que se acercan a comprar las cosas para su hogar, su fruta, su verdura para la comida, que no pueden ir hasta un centro comercial pues es más caro, pero en lugar de eso, no se sabe quién o donde se queda ese dinero.

La comuna también recibe recursos por la difusión de publicidad por un monto de siete millones, un millón por el uso de la vía pública y un millón de pesos por otros conceptos que se cobran por el uso de la vía pública.