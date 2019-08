Amenaza Ayto. con multas a empresarios de la calle 59

Habrán cambios en el reglamento para que empresarios de la calle 59 del Centro Histórico puedan operar exclusivamente en los horarios permitidos, dio a conocer la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Campeche, Verónica Ceballos Cámara.

En entrevista negó de que se aplicará el impuesto por derecho de vía de dicha zona, argumentando que los empresarios se lo están imaginando, ya que dentro de la ley está establecido y en algún momento se pudiera estar aplicando.

“No hemos hablado de ninguna cuota, es algo que han estado sacando ellos mismos porque saben que existe, hasta este momento nosotros no hemos dado ningún tipo de información acerca de ninguna cuota que se vaya a cobrar, no se qué es lo que ellos se están imaginando, finalmente durante diferentes administraciones como se encuentra dentro de la ley ellos saben que puede suceder pero nosotros no hemos dicho nada al respecto”, dijo.

Mencionó que el nuevo reglamento podría salir publicado antes de que concluya el año y tiene que ver con temas de basura, limpieza, ordenamiento, aperturas y cierres de negocios, así como también en la imagen de lo que no deberían tener dentro de los mobiliarios como marcas de cerveza.

“Son los datos principales sobre los que estamos trabajando y con lo que ellos saben que vamos a reglamentar; los mismos empresarios se acercaron a nosotros para pedirnos el auxilio de que realmente ya se publicará un reglamento para la operatividad no es nada de lo que ellos desconozcan”, dijo.

Ante ello, advirtió que empresarios que no cumplan con el reglamento recibirán las sanciones correspondientes, “los reglamentos se hacen para cumplir no para que se incumplan en caso de que ellos no se apeguen por supuesto que van haber sanciones”.