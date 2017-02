Amenazan paro de labores trabajadores sindicalizados

Debido al acoso que sufren trabajadores sindicalizados del Ayuntamiento de Carmen, el dirigente estatal José del Carmen Urueta Moha se apersonó hasta la Presidencia Municipal con la finalidad de buscar diálogo con el edil advirtiendo que de lo contrario se podrían presentar futuras movilizaciones donde se paralizaría las labores en diferentes áreas operativas de la Comuna.

Dijo que han aceptado el recorte de las horas extras pese a que esto afecta a la clase laboral de su agremiado pero se sumaron al Plan de Autoridad de la Comuna, sin embargo no permitirá que exista maltrato ni despidos de trabajadores sindicalizados.

Urueta Moha, aseguró que el personal del Alcalde es quien se toma atribuciones que nos les corresponde, por lo que le da el beneficio de la duda,reiterando que no permitirá que exista ningún maltrato hacia la clase laboral.

“Tengo la confianza que habrá solución al problema, sin embargo aún no hemos firmado ningún acuerdo sobre los beneficios en favor de los agremiados del Sindicato de los Tres Poderes, no se puede permitir que haya un acoso laboral por parte de funcionarios de tercer nivel, quienes se toman otras atribuciones que no les corresponden, por lo que después del diálogo si no hay un resolutivo favorable se determinará la manera en que actuaremos para hacer valer nuestros derechos”, subrayó el dirigente estatal.

En compañía de su comitiva de trabajo y con documentos en mano, el líder se reunión con Gutiérrez Lazaruz bajo la postura del cese al acoso laboral y presuntos despidos de sindicalizados en algunas áreas del Ayuntamiento.