AMLO solo demuestra incongruencia: Berzunza

El dirigente municipal del PRI dice que la “partida secreta” podría ser el “cochinito de ahorros” del presidente para el próximo proceso electoral

Con la aprobación de la Ley de Austeridad la cual prevé una partida secreta que será usada a discreción por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se demuestra una vez más la incongruencia del mandatario, sobre todo cuando hablaba tanto del combate a la corrupción y transparencia, sentenció el dirigente del Comité Directivo Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Joaquín Berzunza Valladares.

“Dice cosas y se hacen otras, entonces está hablando del combate a la corrupción y de transparencia, yo creo que debe ser congruentes, al final de cuentas no debería haber este tipo de cuestiones si estamos hablando de transparencia no debe haber secretos. Yo creo que los ciudadanos esperan que haya precisamente claridad en las cosas y desde luego eso deja dudas”, manifestó.

Consideró que esa “partida secreta” pareciera ser el “cochinito de ahorros” del presidente para las próximas elecciones, sumándose la política federal de recortes presupuestales en sectores importantes como educación y salud, para impulsar programas populistas que si bien hay gente que necesita estos apoyos, hay otros que no, por lo cual ya está perdiendo la confianza de los ciudadanos.

“Desde el momento se están dando este tipo de apoyos para ninis, adultos mayores, que son programas populista que pretende tener cautivo a un grupo de ciudadanos con necesidad, pero aquí hay que señalar que estos programas no son malos siempre y cuando se beneficien a personas que lo necesiten, porque sí hay jóvenes que no pueden estudiar o trabajar por circunstancias económicas, pero hay otros que no lo hacen porque no quieren y a todos les está tocando parejo, lo mismo pasa con los adultos mayores, entonces es una situación que no ayuda”, señaló.

Sostuvo que con todas estas acciones a lo mejor ya están generando ahorro para prepararse en las elecciones, lo que en un momento dado señalaba de otros actores políticos, porqué lamentablemente no ha sido claro y transparente cuántos recursos provenientes de recortes presupuestales y medidas de austeridad se están utilizando y como se están invirtiendo.

“En este caso, las partidas secretas no deben existir, además de que no sabemos de cuánto estamos hablando, de qué cantidad de recursos estamos hablando y creo que todo lo aprueban porque tiene la mayoría en el Congreso y Senado y se cumple su voluntad y es preocupante, porque si hay un problema grave”, remató.