AMLO reconoce haber autorizado seguridad para ex presidentes

El mandatario manifestó que solo Felipe Calderón y Vicente Fox cuentan con elementos de seguridad; expresó que el resto de los exmandatarios no cuentan con apoyos de este tipo

El presidente Andrés Manuel LópezObradorpidiócomprensión a losciudadanos al hecho de haberautorizadoseguridad para los ex presidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, debido a las circunstancias que cadauno de ellosguardapor el encargo que tuvieron. Desde el salónTesorería de Palacio Nacional, el mandatariodio a conocer que, al guanajuatense, luego del supuesto incidente de inseguridad reportadoensu rancho se le asignaron 8 elementosmilitares, sin embargo, hoy el número se redujo a 5.

En el caso de Felipe Calderón quien le envióuna carta solicitándolerestablecersuequipo de seguridad ante losriesgos que enfrentaderivado de la estrategia de lucha contra el crimenorganizado que emprendiódurantesuadministración, cuenta con 12 elementos. Y se están haciendo estas excepciones por razones especiales. Yo quisiera proteger a todos los mexicanos y hacia allá vamos a que todo mundo tenga protección, pero si les pido que nos comprendan en estos casos, es lo mínimo”, expresó.

Preciso que en lo que corresponde a los expresidentes Enrique Peña Nieto, Ernesto Zedillo y Carlos Salinas de Gortari no cuentan con personal de seguridad y ninguno de los cinco con pensión. No se refirió al casodelexpresidente Luis Echeverría. LópezObrador dijo que la reducción de seguridad a los ex mandatariossignificócasiun 95 porciento de lo que hasta el sexenio anterior disfrutaban.

Durante la conferencia de prensa, el presidente también fue cuestionado sobre la intención de enjuiciar a quienes ocuparon la titularidad del Poder Ejecutivo y pudieran estar relacionados con actos de corrupción. Respondió que se encuentra a la espera de que el Legislativo reforme al artículo 35 de la Constitución en materia de consulta pública para llevarla a cabo o anunciar una encuesta a fin de conocer el sentir de la población.Eso sí, reiteró su postura de abrir una nueva etapa de justicia, de no caer en medidas espectaculares de engaño a la gente con “chivos expiatorios” como ocurría en el pasado.

Aunque respeto la voluntad de los ciudadanos, mi postura es que haya un punto final en el caso de los ex presidentes y que empecemos de nuevo, como lo estamos haciendo, como ya lo iniciamos… Que demos un buen ejemplo nosotros y que no tengamos que caer en medidas espectaculares”, sostuvo.