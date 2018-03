Que Anaya se ponga los “pantaloncitos”: Ortega

Si él se quiere victimizar es otra cosa muy diferente, el que nada debe nada teme, pero sólo fue a la PGR y de negó a declarar, y eso mueve a sospecha *El candidato a la Presidencia de la República debe de dejar de hacerse la víctima ante la opinión pública

Ricardo Anaya debe ponerse los “pantaloncitos” y enfrentar lo que tenga que enfrentar ante las autoridades que investigan su participación en presunto fraude y lavado de dinero, manifestó el diputado Manuel Ortega Lliteras, tras expresar que el candidato de la coalición “Por México al frente” debe de dejar hacerse la víctima ante la opinión pública.

En entrevista, recordó que la Procuraduría General de la República (PGR) llamó a declarar a Anaya Cortés como testigo, luego de que la Subsecretaría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), revelara una serie de triangulaciones y empresas fantasmas, así como una transacción para la compra de una nave industrial, cuyos prestanombres mencionaron al ex dirigente nacional del Partido Acción Nacional (PAN) ahora candidato a la Presidencia de la República.

“La PGR lo llama a declarar, pero como un testigo no como indiciado no como acusado. Si él se quiere victimizar es otra cosa muy diferente, el que nada debe nada teme, pero sólo fue a la PGR y de negó a declarar, y eso mueve a sospecha, entonces uno empieza a pensar que sí tiene cola que le pisen”, recalcó.

El diputado local del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), expresó que Anaya Cortés no debe ser “rajón” y si no tienen nada que esconder, vaya a declarar y mientras más rápido lo haga, mejor. “Antes que se haga una bola de nieve que se vuelva una avalancha y lo sepulte y eso es lo que debe hacer y si no los conoce, también debe decirlo”, completó.

Consideró que alguien que aspira al cargo de elección más importante en nuestro país, debe tener esa varonía o el carácter de macho y responde por sus actos.

-Si quiere ser Presidente, que ponga el ejemplo y no siga con declaraciones mediáticas. Porque no se entiende que alguien que ganaba 96 mil pesos mensuales, tuviera a su familia viviendo a todo lujo en Estados Unidos, en una gran casa y a sus hijos en escuelas particulares. Sobre todo, cuando en su declaración 3 de 3 no se reportan otros ingresos -acotó.

E insistió en que no corresponde ese sueldo con el tren de vida. “Me da la impresión que Ricardo Anaya es un aspirante a pirrurris, y hace cosas que no son. Ni tener un terreno de 10 millones. Lo que él está haciendo es victimizarse, que digan pobrecito. Debe haber algo y los prestanombres soltaron la sopa. Eso es lavado de dinero, triangulación y en México está penado por la ley”.

Finalmente, subrayó que si es un malentendido que aclare, pero, si hay otras cosas Anaya debe renunciar a la candidatura, y sobre sus acusaciones por un ataque sistemático de la PGR por órdenes del Presidente, sostuvo que “cuando no se tienen pantalones que más se puede decir.