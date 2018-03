Anuncia AMC pimera etapa de Salario Rosa

Vienen tiempos importantes y decisivos para México y Campeche que ameritan fortalecer el trabajo en equipo para que los programas sigan avanzando con el respaldo de las autoridades federales

El gobernador Alejandro Moreno Cárdenas anunció la implementación del programa “Salario Rosa”, que en su primera etapa beneficiará a cuatro mil mujeres con una aportación económica mensual de mil 500 pesos.

“El Salario Rosa no es una concesión, no es un regalo, no es una dádiva, es un respaldo a las campechanas para que tengan más y mejores oportunidades”, puntualizó en presencia de más de tres mil mujeres que acudieron al evento celebrado en el Centro de Convenciones y Exposiciones “Campeche XXI”.

Subrayó que el programa, que cuenta con todo el apoyo del Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, arrancará con la inscripción de cuatro mil mujeres de todo el Estado y anualmente irá incrementando el número de beneficiarias.

Explicó que “Salario Rosa” es equivalente al valor de la canasta alimentaria que marca el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) y se otorgará de manera mensual a través de una tarjeta que será entregada a las mujeres que más lo necesiten, como aquellas que padezcan cáncer, que tengan alguna discapacidad, no cuenten con prestaciones o no tengan acceso a programas federales o estatales.

Previamente, la encargada de despacho del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), Beatriz Lepe Pazos, señaló que el gobernador Alejandro Moreno tiene claro que el papel de las mujeres es fundamental para el crecimiento del Estado, por ello desde el inicio de su administración implementó programas que procuran elevar su calidad de vida con acciones en materia de educación, salud y vivienda de calidad.

Durante el evento, Alma Graniel Mora, madre soltera del municipio de Escárcega, calificó al programa “Salario Rosa” como una importante medida de apoyo del gobernador Moreno Cárdenas a la economía de las mujeres que más lo necesitan y sobre todo, de reconocimiento al trabajo que realizan para sacar adelante a sus familias y formar ciudadanos de bien que contribuyan al desarrollo del Estado.