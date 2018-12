Anuncia AMLO 10 mil millones de pesos para reconstrucción de Morelos

El Presidente dijo en Morelos que los recursos serán destinados a rehabilitar viviendas, escuelas, templos e instalaciones de salud afectadas por los sismos del año pasado

OJUTLA, Mor.- El presidente Andrés Manuel López Obrador encabezó la instalación de la Comisión Intersecretarial de Reconstrucción, en este municipio que fue severamente dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Román Meyer, el titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, (Sedatu) e informó que para las actividades de reconstrucción el gobierno federal considera un presupuesto de 10 mil millones de pesos.

“Estamos cumpliendo con nuestra palabra de iniciar este programa de reconstrucción para levantar viviendas, escuelas, centros de salud y apoyar a los damnificados”, señaló el titular de Ejecutivo ante miles de afectados por los temblores”.

“Esto es lo que ofrecimos y vamos a cumplir”, añadió. “Soy consciente con ustedes de que son muy altas las expectativas. Los politólogos y publicistas hasta me han recomendado que empiece a hablar de bajar las expectativas porque si no habrá decepción. No quiero bajar las expectativas, voy a subir el trabajo del gobierno en beneficio del pueblo”.

Reconoció que esta labor no será fácil por como dejaron el país gobiernos anteriores, “pero tenemos mucha voluntad y es muy fuerte nuestra cultura… por la cultura de los pueblos es que hemos salidos airosos, hemos salidos triunfantes, nos hemos puesto de pie ante calamidades de todo tipo: inundaciones, terremotos, hambrunas, malos gobiernos, corrupciones…ahora vamos a salir, nos vamos a levantar”.

López Obrador insistió que va a salvar la obra de los gobernantes posrevolucionarios.

“Con lo que nos dejaron vamos a sacar adelante al país. Les podría poner el ejemplo del petroleo. Nada más les alcanzó el tiempo para enajenar el 20 por ciento de todo el potencial petrolero y lo mismo la industria eléctrica y ferrocarrilera. Todo eso nos va a ayudar, y nos va ayudar no permitir la corrupción por ningún motivo. Ahora sí que me canso ganso se va acabar la corrupción”.

Resaltó que para el caso de la reconstrucción se aplicará un programa integral de reparación de centros de salud y hospitales donde se requiera, y se repararán las iglesias “que son patrimonio cultural, y todo se hará con el trabajo de la misma gante”.