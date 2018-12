Anuncia AMLO $8 mil Mlls. al Istmo de Tehuantepec

Con esta inversión inicial, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que a diferencia de otros, “no vamos a tener inversión extranjera de potencias, va a ser inversión nacional”

Al anunciar que el próximo año arranca el plan de desarrollo del Istmo de Tehuantepec, con una inversión inicial de más de 8 mil millones de pesos, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en este proyecto, a diferencia de otros, “no vamos a tener inversión extranjera de potencias, va a ser inversión nacional”.

Y convocó a los empresarios de México a que “hagamos una mezcla de recursos, inversión pública-inversión privada nacional” para desarrollar la región.

“Apoyos fiscales para que haya inversión y trabajo”, dijo en la Administración Portuaria Integral de este puerto.

López Obrador explicó que no habrá inversión extranjera de potencias “por razones estratégicas de soberanía; porque no queremos meternos en pleitos de potencias, no queremos meternos en las patas de los caballos. Mexico es un país independiente, soberano, libre, que siempre va a mantener sus principios de no intervención y autodeterminación de los pueblos defendiendo su soberanía.

Señaló que el desarrollo del Istmo “va porque va” y todos ayudarán para que se dé rápido, porque “no me voy a reelegir, yo soy partidario del sufragio efectivo y la no reelección, y solo tengo seis años, incluso en la nueva reforma constitucional ya me mocharon dos meses. Por eso tenemos apenas el tiempo para consolidar esta obra que es parte de la historia”.

Acompañado de los gobernadores de Oaxaca, Alejandro Murat, y de Veracruz, Cuitláhuac García, garantizó que no se hará nada sin consultar a los pueblos, y prometió que se cuidará el medio ambiente para no causar daños ecológicos.

Mencionó que el plan es iniciar las obras con el arranque de 2019, y detalló que para comenzar, el presupuesto de egresos -que consideró esté aprobado a más tardar la próxima semana- incluirá cerca de mil millones de pesos para rehabilitar la vía del tren.

Además, 250 millones de pesos para seguir con la ampliación de la carretera de Salina Cruz a Coatzacoalcos, en el tramo Acayucan-Matías Romero, y recordó que está disponible un fideicomiso de alrededor de 3 mil millones de pesos para la ampliación y modernización de los puertos de Salina Cruz y de Coatzacoalcos.

También, dijo, se tienen recursos para la rehabilitación de las refinerías de Salina Cruz y de Minatitlán.

“Puedo decirles que ya están considerados más de 8 mil millones de pesos para este proyecto de desarrollo del Istmo de Tehuantepec. Todo esto va a significar empleos, bienestar”, subrayó.