Anuncia Gobernador 5 mil becas anuales para jóvenes estudiantes

Este es un gobierno que trabaja para que los jóvenes se forjen un mejor destino, sostuvo el gobernador Alejandro Moreno Cárdenas al anunciar que su administración entregará cinco mil becas anuales para que ningún joven campechano, por falta de recursos económicos, se quede sin la oportunidad de ir a la escuela.

Al reunirse con más de dos mil estudiantes de nivel medio superior y superior de los municipios de Escárcega, Calkiní, Calakmul, Champotón, Hecelchakán y Campeche, participantes en la Convención Juvenil 2.0 que organizó el Instituto de la Juventud, Moreno Cárdenas dijo que su administración está dando resultados y demostrando su compromiso con las juventudes, pues son la fuerza y el presente del estado y constituyen la generación que le cambiará el rostro al estado y al país.

Luego de exhortarlos a tener voluntad inquebrantable y buena actitud, pues el esfuerzo y el éxito depende de cada persona, Moreno Cárdenas puntualizó que su compromiso es generarle más oportunidades a las nuevas generaciones con mejor educación para asegurarles que sus títulos profesionales se conviertan en empleos reales.

El jefe del Ejecutivo hizo mención de algunas de las acciones que su administración ha implementado a favor de este sector de la población, como el programa Crédito Joven- Tasa Cero, el primero a nivel nacional que destina más de 100 millones de pesos para que 500 jóvenes menores de 30 años emprendan sus negocios, sin cobrale intereses.

Asimismo, reiteró que en los próximos meses entregará más de 100 modernos autobuses para implementar el programa de transporte escolar gratuito que permitirá a los jóvenes de comunidades apartadas, acudir a los centros educativos.

También dio a conocer que a más tardar en el primer semestre del próximo año, los ochos municipios que aún no cuentan con centros Poder Joven, tendrán en funcionamiento esas áreas que brindan a los estudiantes la oportunidad de acceder a las nuevas tecnologías de la información y comunicación; participar en cursos, talleres, conferencias y actividades deportivas y recreativas, así como recibir orientación y apoyo para desarrollar sus proyectos.

Precisó que en Campeche, alrededor de cuatro mil o cinco mil jóvenes no acuden a la escuela, ya sea por falta de cupo o de recursos, por lo que a partir de 2017 entregará al año un total de cinco mil becas escolares.

-No le vamos a invertir ni mil ni dos mil pesos, le vamos a invertir tres, cuatro o cinco mil pesos al mes para cada joven; voy a entregar al año cinco mil becas y no habrá ningún joven que quiera estudiar que no esté becado por el gobierno, porque esa es la oportunidad que necesitan para que se preparen y tengan un mejor destino -enfatizó.

Por su parte, el director del Injucam, Emilio Lara Calderón, señaló que el gobierno de Moreno Cárdenas genera oportunidad de igualdades y desarrollo a la juventud.

-Vivimos en un mundo donde las viejas problemáticas siguen vigentes, pero la juventud es la generación que debe aprovechar al máximo los apoyos y las ventajas tecnológicas para cambiar ese panorama -señaló.

La convención Juvenil 2.0 se realizó en el marco del Día Internacional de la Juventud, para ofrecer a estudiantes del nivel medio superior y superior, actividades recreativas, talleres y conferencias entorno a las nuevas tecnologías de la información, desarrollo profesional y emprendimiento.

En el evento, acompañaron al gobernador, el subdirector de Estímulos a la Juventud del Imjuve, Enrique González Tiburcio Sánchez; el jefe de la Oficina del Gobernador, Claudio Cetina Gómez; el alcalde Edgar Hernández Hernández; el rector de la UAC, Gerardo Montero Pérez, y el coordinador de Asesores, Gabriel Escalante Castillo, entre otras autoridades.