Anuncia Indecam XC Campeonato Nacional de Aficionados de Golf

Por segunda ocasión se tendrá como sede el campo de “El Delfín” en el Campeche Country Club, el evento se realizará del 8 al 11 de junio

El director general del Instituto del Deporte de Campeche, Jorge Carlos Hurtado Montero anunció que Campeche será sede de la edición XC del Campeonato Nacional de Aficionados, que por segunda ocasión tendrá como sede el campo de “El Delfín” en el Campeche Country Club, con la participación de más de cien jugadores, y se realizará del 8 al 11 de junio de 2017.

Mencionó que la derrama económica será de alrededor de 5 millones de pesos, pues durante prácticamente una semana, los golfistas, sus acompañantes y visitantes disfrutarán de la competencia, pero también tendrán oportunidad de conocer la oferta turística y cultural del Estado.

Hurtado Montero agregó que el field lo integrarán jugadores amateurs con un hándicap máximo de 2.9 y estarán representando 15 países incluyendo México, además que los golfistas no solo estarán disputándose el trofeo que acredita al ganador como “Campeón Nacional”, también como desde el 2011, el campeón recibirá, de la United States Golf Association (USGA), dos exenciones, una para participar en el torneo U.S. Amateur y otra para los Sectional Qualifiers del U.S. Open. Sin lugar a dudas dos de los torneos de golf más importantes del mundo.

A lo largo de su historia, el Campeonato Nacional de Aficionados ha recibido a jugadores que se encuentran en las diferentes giras de ascenso al PGA Tour así como en el propio PGA Tour. Entre los más destacados podemos mencionar a: Jonathan Vegas, Martin Kaymer, Víctor Dubuisson, Carlos Ortiz, Roberto Díaz, Oscar Fraustro, Sebastián Vázquez entre otros.

Para esta XC edición, vale la pena destacar que se contará con la participación de Joaquín Niemann de Chile, actualmente No. 2 del Ranking Mundial Amateur y subcampeón del “2017 Latín América Amateur Championship”. Sin embargo, no será un torneo fácil para Joaquín ya que deberá competir con jugadores como Paul Chaplet, de Costa Rica, campeón del “2016 Latín América Amateur Championship”, lo que le dio la oportunidad de jugar el 2016 Masters, y quien es el más reciente campeón del Campeonato Sudamericano 2017 que se realizó el pasado mes de enero, así como Aarón Terrazas Campeón defensor y Claudio Correa Campeón 2015 y subcampeón 2016.

Cabe mencionar la asistencia de los mejores amateurs mexicanos, entre ellos: Álvaro Ortiz, Raúl Pereda, Luis Gerardo Garza entre otros también buscarán coronarse campeones el próximo domingo 11 de junio, además que de manera simultánea al Nacional de Aficionados se jugará la edición XVI del Torneo Mexicano Internacional de Parejas.