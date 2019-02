Anuncia Presidente rehabilitación de la región arrocera del Estado

EJIDO BENITO JUÁREZ, Candelaria.- Al presentar el programa Crédito Ganadero a la Palabra, que en el Estado beneficiará a más de tres mil pequeños productores con la entrega de 14 mil 869 vientres y mil 447 sementales, el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la rehabilitación de la región arrocera del Estado, como parte de las estrategias para sacar adelante el campo mexicano.

Acompañado del gobernador Alejandro Moreno Cárdenas, el titular del Ejecutivo federal sostuvo que le llegó la hora al sureste, pues aunque se atenderá a todos los mexicanos, se brindará atención especial a esta zona del país no solo porque es originario de aquí, sino porque quedó rezagada y abandonada a pesar de las riquezas que tiene.

Aseguró que para apoyar la actividad productiva de la región no habrá límites, pues todo el que tenga su tierra, sea ejidatario y necesite apoyo para producir, va a contar con el respaldo del Gobierno de la República.

En el evento, expresó su reconocimiento al mandatario campechano por el respaldo que le ha brindado a su gobierno:

-Y venía hablando con el gobernador de Campeche, que quiero decirles, aunque no les guste a algunos. Me está apoyando Alejandro Moreno, y aunque no les cuadre. Ya saben que yo siempre digo lo que pienso, mi pecho no es bodega. Y, además, les digo, ya pasó la campaña, ya ahora sólo hay un partido: México. ¿O vamos a seguir peleando? ¿Qué ganamos con eso? Nada.

Reveló que ha acordado con Moreno Cárdenas rehabilitar la zona arrocera de Campeche que incluye a los municipios de Candelaria y Palizada.

López Obrador citó que, para desarrollar al campo mexicano se ha implementado una serie de acciones como la entrega a los campesinos de apoyos económicos para que siembren la tierra; se establecieron precios de garantía para productos del campo como el maíz, arroz, frijol y leche, y se impulsa el programa Sembrando Vida, que en Campeche generará inicialmente 10 mil empleos permanentes para sembrar 25 mil hectáreas.

En su oportunidad, el gobernador de Campeche subrayó que el trabajo coordinado y en equipo es lo único que hará posible que las comunidades crezcan.

Al dar la bienvenida al mandatario nacional en su tercera visita al Estado, reafirmó su compromiso de trabajar con respeto, cordialidad y coordinación para que a Campeche le vaya bien.

-No tengan la menor duda que en este gobierno se trabaja en equipo y se gestiona para que a todas las comunidades les vaya bien -recalcó.

APOYOS EN ESPECIE A GANADEROS

Por su parte, el coordinador general de ganadería de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), David Monreal Ávila, dio a conocer que el programa Crédito Ganadero a la Palabra se instituyó para incrementar la productividad del pequeño productor pecuario con la entrega de apoyos en especie, entendiéndose este no como un regalo ni cheque en blanco, sino como un instrumento de confianza, honestidad, corresponsabilidad e integración que obliga a pagar con las primeras crías que se tengan, entre un período de 36 a 60 meses.

Expresó que el programa contará con un presupuesto de cuatro mil millones de pesos y será de cobertura nacional, pero dará prioridad a los estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Jalisco, Nayarit, Michoacán, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Tamaulipas, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.

En Campeche, expuso que Candelaria concentra el 26 por ciento de los pequeños productores del Estado y el programa tiene la meta de beneficiar a tres mil 57 unidades de producción pecuaria con la entrega de 14 mil 869 vientres y mil 447 sementales.

López Obrador y Moreno Cárdenas hicieron entrega de los primeros cinco apoyos del programa Crédito Ganadero a la Palabra a ejidatarios candelarenses.