AOA y sus brigadas recorren Lindavista

Muebles viejos, electrodomésticos inservibles, tinacos, plásticos, vidrios y llantas, fueron retirados durante la campaña de descacharrización que impulsa el diputado por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Álvar Ortiz Azar, por las colonias que conforman el Distrito 4 para contribuir a reducir posibles focos de infección durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

Los trabajos de descacharrización iniciaron en la calle Brisas, donde los vecinos agradecieron al diputado por retirar desechos que el servicio de recoja de basura no se lleva.

“Tiene meses que tengo esos muebles rotos en mi patio, no sirven, pero los de la basura no se lo llevan. Por Álvar, ya no tendré que preocuparme por las lluvias y esos muebles”, expresó Doña Claudia, quien felicitó al diputado por estar siempre atento a lo que necesitan en el Distrito.

Ortiz Azar recorrió todas las calles y andadores de esa unidad habitacional para levantar plásticos, botellas y todos los cacharros que ciudadanos mantenían en sus hogares, y aprovechó para informarles sobre sus propuestas entregadas y aprobadas por la LXIII Legislatura del Congreso del Estado, e invitarlos a sumarse con propuestas a las Jornadas Legislativas “Juntos por el Medio Ambiente”, que se realizará el 7 de junio.