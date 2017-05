Aplicación de teléfono falsificó supuesta plática por whatsapp: Toledo

A temprana hora y acompañada de algunos de los mencionados en la presunta conversación por WhatsApp, la presidenta del Comité Directivo Municipal del PRI en Campeche, Karla Toledo Zamora, negó rotundamente la veracidad del diálogo exhibido en redes sociales por un usuario anónimo.

Y dijo desconocer el motivo de esta farsa, pues reiteró que fue mediante una aplicación tecnológica de una plataforma para teléfonos celulares, que se planeó lastimar su imagen para debilitar al partido.

Señaló que su calidad de persona no le permitiría expresarse de tal manera de sus compañeros, como el secretario general del Comité Municipal, Jorge Ortega Pérez; la regidora Laura Hernández Pacheco; el diputado Freddy Martínez Quijano, las diputadas locales y las lideresas de colonia.

Con apoyo de un experto, se explicó que mediante una aplicación de teléfono se pueden falsificar perfiles y crear conversaciones falsas y que fue de esa manera que se hizo la exhibición del supuesto diálogo, acciones en las que consideraron lastimarían al partido, pero no a su persona, pues esta tiene muy en claro la clase de gente que es y la calidad moral para no caer en juegos de “fuego amigo o enemigo”.

En este sentido, Toledo Zamora dijo que tomará cartas en el asunto en su momento, pues por ahora no se sabe si vino del interior del partido “o de alguno de fuera”, por lo que no habrá denuncias hasta que se tenga un dato en concreto de quién pudiera ser el autor intelectual de los falsos mensajes.

Por su parte, los aludidos en la supuesta plática, aseguraron que confían en Karla Toledo Zamora y no en conversaciones tan ruines, pues no van con la calidad moral de la dirigente priista.

En presencia de las partes involucradas de la supuesta plática, la dirigente municipal recalcó que “mi educación, mi convicción y mis valores no me permiten expresarme así de ninguna persona. Quienes han estado cerca de mí, conocen que mi forma de expresarme y no es esa, ni en lo público ni en lo privado”.