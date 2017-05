Aplicarán campaña de vacunación antirrábica en los municipios

Con un atento llamado a la ciudadanía de llevar a sus mascotas a vacunar contra la rabia, la Secretaría de Salud, a través de la Dirección de Servicios de Salud, da a conocer a los dueños de mascotas que del 16 al 19 de mayo esta campaña se extenderá a los diferentes municipios del Estado.

El director de Servicios de Salud, Carlos Cervera Rodríguez, explicó que estas acciones tienen como meta la aplicación de 64 mil 240 dosis en la Jurisdicción Sanitaria No. 1 (Campeche); 22 mil 140 en la Jurisdicción Sanitaria No. 2 (Escárcega) y 48 mil 620 en la Jurisdicción Sanitaria No. 3 (Carmen).

Teniendo como meta anual la aplicación de 198 mil dosis de vacuna antirrábica en toda la geografía estatal, Cervera Rodríguez dijo que el principal objetivo es contribuir a la mejora de la salud pública, sumar dueños responsables y fortalecer la participación ciudadana.

En este sentido, la aplicación de la vacuna en los municipios de Calkiní, Hecelchakán, Tenabo y Hopelchén se llevará a cabo del 16 al 19 de mayo en sus centros de salud, de 09:00 a 14:00 horas; y en Escárcega en las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria No. 2, el Parque de las Madres y la Facultad de Veterinaria de la UAC, en la misma fecha y horario.

En el municipio de Carmen las mascotas serán vacunadas del 16 al 19 de mayo en la Jurisdicción Sanitaria No. 3, de 09:00 a 14:00 horas, y en los Centros de Salud de Xpujil y Candelaria se brindará la atención el 17, 18 y 19 con el mismo horario.

Finalmente, el funcionario estatal señaló que ya fueron aplicadas hasta el momento cuatro mil 800 dosis desde el arranque de esta campaña el pasado sábado en colonias y centros de salud de la capital del Estado, gracias al compromiso de los campechanos con la salud de sus mascotas.