Apoyan partidos Acuerdo Campeche y marcha de unidad

Diputados de los diferentes partidos representados en la LXII Legislatura del Congreso del Estado, coincidieron en que respaldarán todas y cada una de las acciones que defiendan la soberanía nacional, la dignidad y el respeto a los mexicanos, por lo que apoyan el Acuerdo Campeche que promueve el Gobernador Alejandro Moreno Cárdenas.

En entrevista por separado, destacaron también que el hecho de que apoyen estas acciones, no quiere decir que respalden los proyectos políticos personales o de partido.

Asimismo, manifestaron que estarán presentes en la marcha por la unidad nacional que se llevará a cabo este miércoles a las 17:30 horas, que iniciará en el parque San Martín, a la que están convocados el sector empresarial, social y político, así como la ciudadanía en general.

La diputada María del Carmen Pérez López se pronunció a favor de todas las medidas que tengan como fin defender al país, y señaló que el PRD participará en dicha marcha, “vamos a solidarizarnos y unirnos en contra de la política que implementa el presidente de EU en contra de los mexicanos, sobre todo, de los que radican allí y la construcción del muro”.

Puntualizó que el Sol Azteca en Campeche siempre ha pugnado por la defensa de la soberanía nacional y en general, de todo lo que atente en contra de los ciudadanos, su economía y los derechos humanos.

En el caso de Nueva Alianza (Panal), José Guadalupe Guzmán Chi manifestó que Campeche debe dar el ejemplo a nivel nacional, demostrar el descontento por la forma en que el presidente norteamericano busca llevar la relación entre ambos países.

En tanto, la diputada independiente Adriana Avilez Avilez, señaló que México y sus Gobiernos poco deben preocuparse por las políticas estadounidenses, sino por el contrario, impulsar acciones para terminar con la dependencia del vecino país.

En cuanto a la marcha de este miércoles, la ex morenista admitió que aún no ha definido si participará o no.

Tajante en su respuesta, el único representante que queda del partido Morena, Carlos Martínez Aké, enfatizó que su postura de sumarse a la defensa de la soberanía nacional no tiene nada que ver con respaldar al Presidente Enrique Peña Nieto.

-Se habla de unidad para EPN, pero debe ser para respaldar al pueblo de México y de Campeche, me parece que si salen algunas líneas de acción que puedan ayudar a que esta situación complicada del país, remediando y solucionando sabremos si funcionó o no”, asentó.